Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor maçının ardından - Fatih Terim (2) - Son Dakika

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Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor maçının ardından - Fatih Terim (2)
6 saat önce
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 12:06 Kaynak: AA
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