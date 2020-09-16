Galatasaray, Azerbaycan'a ulaştı - Son Dakika

Galatasaray, Azerbaycan'a ulaştı

UEFA Avrupa Ligi İkinci Ön Eleme Turu'nda Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü ile karşılayacak olan Galatasaray, maçın oynanacağı Bakü'ye ulaştı.

UEFA Avrupa Ligi İkinci Ön Eleme Turu'nda Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü ile karşılayacak olan Galatasaray, maçın oynanacağı Bakü'ye ulaştı.

Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçuşla yerel saatle 14.40'ta (TSİ 13.40) Bakü'ye varan sarı-kırmızılı ekip, yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde otobüse binerek kamp yapacağı otele doğru hareket etti. Karşılaşma öncesi son antrenman, müsabakanın oynanacağı Bakü Olimpiyat Stadı'nda bugün yerel saatle 18.30'da (TSİ 17.30) ilk 15 dakikası medya mensuplarına açık olarak yapılacak. Galatasaray Teknik direktör Fatih Terim'in katılacağı basın toplantısı ise Bakü Olimpiyat Stadı içerisinde bulunan Medya Merkezi'nde yerel saatle 18.00'de (TSİ 17.00) başlayacak. Galatasaray ile Neftçi Bakü, yarın TSİ 19.00'da Bakü Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

KAMİL NADİRLİ/ (İHA)

Galatasaray, Azerbaycan'a ulaştı

Galatasaray, Azerbaycan, yerel, Bakü, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 14:40 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Galatasaray, Azerbaycan'a ulaştı - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Bilimsel gelişmelere atıf yapan Bakan Koca, salgının sonunun geldiğini söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Almanya Başbakanı Merkel, Doğu Akdeniz'i görüştü: Avrupa daha adil olmalı 30 metre yüksekliğindeki kayalıktan atlayan genç, hayatını kaybetti Fortuna Sittard'ı satın alan Acun Ilıcalı 8 milyon euro ödeyecek Halil Sezai'nin tekme tokat dövdüğü yaşlı adamın oğlu konuştu: Burnunda kırık var, sürekli kanıyor Ehliyetlerin çipli kimlik kartlarına aktarılması işlemi cuma gününden itibaren başlıyor RTÜK, Fox Haber'in yeni sunucusu Selçuk Tepeli'ye ilk cezayı kesti Korku dolu anlar kamerada! Pencereye tırmanırken 7'nci kattan düşüp öldü
Son Dakika: Türkiye'de 16 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 63 kişi vefat etti, 1771 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 16 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 63 kişi vefat etti, 1771 yeni vaka tespit edildi         
20:17
Kadın futbolcu Yuki Nagasato, erkek futbol takımı Hayabusa Eleven'a transfer oldu Kadın futbolcu Yuki Nagasato, erkek futbol takımı Hayabusa Eleven'a transfer oldu         
19:19
Terör örgütü PKK'nın kurucularından Ali Haydar Kaytan etkisiz hale getirildi Terör örgütü PKK'nın kurucularından Ali Haydar Kaytan etkisiz hale getirildi         
18:28
Cami avlusunda pencereye iple asılmış cansız beden bulundu Cami avlusunda pencereye iple asılmış cansız beden bulundu         
18:10
Rahibe, kilisede eğitim alan erkek öğrenci ile 10 kez cinsel ilişkiye girdi Rahibe, kilisede eğitim alan erkek öğrenci ile 10 kez cinsel ilişkiye girdi         
17:36
Son büyükşehir anketinde bomba sonuçlar! Korona tedavisi gören Muhittin Böcek zirveye yerleşti Son büyükşehir anketinde bomba sonuçlar! Korona tedavisi gören Muhittin Böcek zirveye yerleşti         
17:20
Yengesiyle yasak aşk yaşayan adamın karısı canına kıydı! Oğlu her şeyi bir bir anlattı Yengesiyle yasak aşk yaşayan adamın karısı canına kıydı! Oğlu her şeyi bir bir anlattı         
17:03
RTÜK, Fox Haber'in yeni sunucusu Selçuk Tepeli'ye ilk cezayı kesti RTÜK, Fox Haber'in yeni sunucusu Selçuk Tepeli'ye ilk cezayı kesti         
16:56
Başak Demirtaş, çok sevdiği öğretmenlikten kocası için istifa etti Başak Demirtaş, çok sevdiği öğretmenlikten kocası için istifa etti         
16:11
Korku dolu anlar kamerada! Pencereye tırmanırken 7'nci kattan düşüp öldü Korku dolu anlar kamerada! Pencereye tırmanırken 7'nci kattan düşüp öldü         
15:59
Sinan Akçıl, yaşlı adamı döven Halil Sezai'ye meydan okudu: Gücün bana da yeter mi? Sinan Akçıl, yaşlı adamı döven Halil Sezai'ye meydan okudu: Gücün bana da yeter mi?         
14:56
Kadınları istismar ettiği iddiasıyla tutuklanan sözde hoca tüm suçlamaları reddetti Kadınları istismar ettiği iddiasıyla tutuklanan sözde hoca tüm suçlamaları reddetti         
14:02
Ormanda kaybolan telefonundan maymun selfieleri ve videoları çıktı Ormanda kaybolan telefonundan maymun selfieleri ve videoları çıktı         
13:53
Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, eşi Kemal Ayvaz'dan boşandı Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, eşi Kemal Ayvaz'dan boşandı         
12:17
Acun Ilıcalı'dan Acun Ilıcalı'dan "Şeyma Subaşı ile evlendiğine pişman mısın?" sorusuna yanıt         
11:12
Vaka sayılarındaki artış sonrası sağlık çalışanları istifa etmeye başladı Vaka sayılarındaki artış sonrası sağlık çalışanları istifa etmeye başladı         
11:09
İstanbul'da parkta çocuğa hırsızlık yaptıran 'aile' görünümlü çete kameralara yansıdı İstanbul'da parkta çocuğa hırsızlık yaptıran 'aile' görünümlü çete kameralara yansıdı         
10:53
"Koronavirüs insan yapımı" diyen Çinli Virolog beklenen raporu yayınlayarak iddiasını kanıtladı         
10:06
Cübbeli Ahmet Hoca, at eti iddialarına ateş püskürdü: Yalan ve iftira Cübbeli Ahmet Hoca, at eti iddialarına ateş püskürdü: Yalan ve iftira         
09:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2020 20:44:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Galatasaray, Azerbaycan'a ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei