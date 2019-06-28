Son Dakika Haberleri: Galatasaray, Babel'i 3 yıllığına kadrosuna kattı
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Galatasaray, Babel'i 3 yıllığına kadrosuna kattı

55 dakika önce

Galatasaray, geçtiğimiz sezon İngiltere'nin Fulham takımında oynayan Hollandalı forvet Ryan Babel'i kadrosuna kattığını KAP'a bildirdi.

Galatasaray, geçtiğimiz sezon İngiltere'nin Fulham takımında oynayan Hollandalı forvet Ryan Babel'i kadrosuna kattığını KAP'a bildirdi. Sarı-kırmızılı kulüp, 32 yaşındaki Babel ile 3 yıllık anlaşmaya vardığını açıklarken, tecrübeli oyuncuya ödenecek ücrette belli oldu. Galatasaray'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklama şöyle:
"Profesyonel futbolcu Ryan Guno Babel ile 2019-2020 futbol sezonundan başlamak üzere 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Buna göre her bir futbol sezonu için futbolcuya net 2 milyon 500 bin Euro sabit transfer ücreti ödenecektir Ayrıca şirketimiz bu dönem içerisinde Ffutbolcuya imza parası olarak net 2 milyon Euro ödeyecektir."
(İHA)
Galatasaray, Babel'i 3 yıllığına kadrosuna kattı
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 07:50 Kaynak: İHA
İngiltere, Ryan Babel, Babel, Galatasaray, Güncel
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