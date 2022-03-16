Taylan Antalyalı: "Yarınki maç bizim için önemli bir sınav" - Son Dakika
Üye Girişi

Taylan Antalyalı: "Yarınki maç bizim için önemli bir sınav"

16.03.2022 11:16
Taylan Antalyalı: "Yarınki maç bizim için önemli bir sınav"

Galatasaraylı futbolcu Taylan Antalyalı, Barcelona ile yarın oynayacakları maçın kendileri için önemli bir sınav olduğunu söyledi.

Galatasaraylı futbolcu Taylan Antalyalı, Barcelona ile yarın oynayacakları maçın kendileri için önemli bir sınav olduğunu söyledi.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçında yarın sahasında İspanyol ekibi Barcelona ile karşılaşacak. Bu maç öncesinde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray'ın başarılı futbolcularından Taylan Antalyalı, Barcelona orta sahası ile yapılacak mücadeleyle ilgili, "Barcelona orta sahasındaki tüm oyuncular çok kaliteli. Sergio Busquets tabii ki diğerlerinden daha tecrübeli. Yarın da ellerindeki en iyi kadroyla çıkacaklarını düşünüyoruz. İlk maçtaki mücadelemizi yine aynı sahada gösterip iyi bir sonuç alacağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu.

"YARINKİ MAÇ BİZİM İÇİN ÖNEMLİ BİR SINAV"

Barcelona sonrası tur atlamaları halinde daha kolay rakiplerin geleceği görüşüne katılmadığını söyleyen 27 yaşındaki futbolcu, "Barcelona herkesin bildiği gibi Avrupa'nın en büyük kulüplerinden biri. Avrupa Ligi'ne kalan tüm takımların çok güçlü olduğunu düşünüyoruz. Yarın sonuç ne olur bilmem ama, turu geçersek en az Barcelona kadar zorlu rakipler olacak. Yarınki maç bizim için önemli bir sınav" dedi.

Kendisini en çok hangi mevkide iyi hissettiği sorusuna ise Antalyalı, "Galatasaray'daki üçüncü senem. Geldiğim günden beri birçok pozisyonda oynadım. İlk zamanlar forvet dahi oynamışlığım var. O sezon son maçta da stoperde bitirmiştim. Nerede görev verilirse verilsin her maç elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Galatasaray kariyerimin büyük bölümünü savunmanın önünde oynayarak geçirdim. Şu anda oynadığım mevkiden memnunum" diye cevap verdi.

(Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu/ İHA)

Taylan Antalyalı: Yarınki maç bizim için önemli bir sınav
Taylan Antalyalı: Yarınki maç bizim için önemli bir sınav
Taylan Antalyalı: Yarınki maç bizim için önemli bir sınav
Taylan Antalyalı: Yarınki maç bizim için önemli bir sınav
Taylan Antalyalı: Yarınki maç bizim için önemli bir sınav
Taylan Antalyalı: Yarınki maç bizim için önemli bir sınav
Taylan Antalyalı: Yarınki maç bizim için önemli bir sınav
Taylan Antalyalı: Yarınki maç bizim için önemli bir sınav
Taylan Antalyalı: Yarınki maç bizim için önemli bir sınav
Taylan Antalyalı: Yarınki maç bizim için önemli bir sınav
Taylan Antalyalı: Yarınki maç bizim için önemli bir sınav

YORUMLAR
500
SPOR Taylan Antalyalı: Yarınki maç bizim için önemli bir sınav SPOR Taylan Antalyalı: Yarınki maç bizim için önemli bir sınav Taylan Antalyalı: 3 puan bizim için çok önemliydi Taylan Antalyalı: 3 puan bizim için çok önemliydi

Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Taylan Antalyalı: 'Yarınki maç bizim için önemli bir sınav' - Son Dakika


Son Dakika
12:33 Veterinere tecavüz davasını etkileyecek kanıt! Genç kadının iç çamaşırında DNA örneği ortaya çıktı
12:30 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrovn açıkladı: Görüşmeler zorlu geçti ama Ukrayna ile anlaşmaya yakınız
12:21 Lerzan Mutlu'ya hakaret davasında yargılanan Seren Serengil'in beraati istendi!
12:18 Ticaret Bakanlığı'ndan çimento sektörüne inceleme
12:13 Partisinin grup toplantısında konuşan Meral Akşener, Müslüm Gürses ve Orhan Gencebay'ı birbirine karıştırdı
12:10 Meral Akşener doktorlara destek verdi ve Sivas Kongresi'ne katılan Tıbbiyeli Hikmet'in hikayesini anlattı: İşte o anekdot!
11:59 İngiltere'yi ayağa kaldıran olay! Liseli kızı regl döneminde çırılçıplak soyup aradılar
11:54 İki kadın "Karından boşan bizimle evlen" dediler! Sonra da bütün hesaplarını boşalttılar
11:53 Masumlar Apartmanı'nda dün akşam neler oldu? Han kontrolden çıktı
11:53 Ekranların yeni dizisi Üç Kız Kardeş dün akşam sevenleriyle buluştu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2022 12:37:57. #1.12#
SON DAKİKA: Taylan Antalyalı: "Yarınki maç bizim için önemli bir sınav" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement