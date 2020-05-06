Galatasaray, Barcelona'nın kapısından dönen Cedric Bakambu'nun peşinde

Çin Ligi'nde Beijing Guoan forması giyen ancak mutsuz olduğunu açıklayan Cedric Bakambu, Galatasaray teknik heyetinin radarına girdi. Radamel Falcao'ya Arap kulüplerinin talip olmasıyla bu bölgeye yine yıldız bir takviye yapmak isteyen Cimbom, Kolombiyalı ayrılırsa ondan gelecek paranın bir kısmıyla Bakambu'yu getirmeyi planlıyor. Yönetim böylece 34 yaşındaki golcünün yerine 29 yaşındaki santrforu koyarak gençleşme harekatını da sürdürmüş olacak. 1.82 boyundaki Bakambu, güçlü fiziğinin yanı sıra süratiyle de dikkat çekiyor.









İKİ SEZONDUR SAKATLIK YAŞAMIYOR



Savunma arkasına koşuları, pres gücü ve top tekniğiyle tutulması zor bir golcü olan Kongolu yıldızın en önemli özelliklerinden biri de 2 sezondur sakatlık yaşamaması. Falcao'nun sık sakatlanmasını ve aldığı yıllık ücreti göz önünde bulunduran Cimbom, böylece takımı bu sorunlardan kurtaracak bir golcüyle anlaşabilir.



2014 yılında Fransız kulübü Sochaux'dan 1.8 milyon Euro'ya Bursaspor'a transfer olan Bakambu, 2015'te Villarreal'e 7.5 milyon Euro'ya satıldı. Ocak 2018'de ise şimdiki kulübüne tam 40 milyon Euro'ya gitti.



BARCELONA'NIN KAPISINDAN DÖNDÜ



Bakambu, geçtiğimiz ocak ayındaki transfer döneminde İspanyol devi Barcelona ile anlaşmak üzereydi. Kongolu santrforun ayrılmasına Çin kulübü izin verir vermez yola çıkan Bakambu ardından sportif direktör Eric Abidal'den gelen "Transferden vazgeçtik" telefonuyla yıkılmıştı.



CEDRIC BAKAMBU KİMDİR?



11 Nisan 1991 tarihinde Fransa'nın Ivry kentinde dünyaya gelen Bakambu, futbola Sochaux altyapısında başladı. Galatasaray'dan çok konuşulacak transfer! Barcelona da istemişti. Aynı takımla profesyonel futbol hayatına adım atan yılduz futbolcu, Bursaspor ve Villareal formalarını giymesinin ardından 2018 yılında Çin ekibi BJ Sinobo Guoan'a transfer oldu. Alt yaş kategorilerinde Fransa Milli Takımı'nın formasını giyen ancak 2015'ten bu yana ana vatanı Demokratik Kongo Cumhuriyeti için mücadele eden 29 yaşındaki golcü, milli formayla çıktığı 18 maçta 7 gol kaydetti. (Fotomaç)



