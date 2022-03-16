Galatasaray, Barcelona'yı konuk edecek - Son Dakika
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Galatasaray, Barcelona'yı konuk edecek

16.03.2022 11:38
Galatasaray, Barcelona'yı konuk edecek

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçında yarın evinde İspanyol ekibi Barcelona ile karşı karşıya gelecek.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçında yarın evinde İspanyol ekibi Barcelona ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar bugüne kadar Barça ile 9 kez karşılaştı.

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Galatasaray yarın 20.45'te Nef Stadyumu'nda Barcelona ile karşı karşıya gelecek. Camp Nou'da oynanan ilk mücadele 0-0 berabere sona ermişti. İspanya'dan avantajlı bir skorla dönen sarı-kırmızılılar, evinde taraftarlarının da desteği ile turu geçmek istiyor.

10. RANDEVU

Galatasaray ile Barcelona bugüne kadar Avrupa kupalarında 9 kez rakip oldu. Hepsi Şampiyonlar Ligi'nde oynanan mücadelelerde sarı-kırmızılılar 1 kez sahadan galip ayrılırken, İspanyol temsilcisi ise 5 kez kazandı. 3 müsabaka da berabere sona erdi. Aslan 6 kez gol sevinci yaşarken, Barça da 14 gol kaydetti.

AVRUPA KUPALARINDA 302. MAÇ

Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 301 kez mücadele etti. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 106 kez sahadan galip ayrılırken, 114 kez de rakiplerine mağlup oldu. 81 karşılaşmada ise kazanan taraf çıkmadı. Geride kalan müsabakalarda Cimbom rakip fileleri 400 kez havalandırırken, kalesinde ise 446 gol gördü.

İSPANYOLLARLA 34 KEZ KARŞILAŞTI

Galatasaray bugüne kadar İspanyol takımları ile 34 kez karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar bu mücadeleleri Atletico Madrid, Athletic Bilbao, RCD Mallorca, Real Madrid, Deportivo de La Coruna, Barcelona, Real Sociedad ve Villarreal ile oynadı. Cimbom geride kalan 34 müsabakada 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 19 mağlubiyet aldı. Galatasaray, 2000 yılında UEFA Süper Kupa'yı Real Madrid'i yenerek kazanmıştı.

BU SEZON AVRUPA'DA 13 MAÇA ÇIKTI

Galatasaray, bu sezon Avrupa kupalarında 13 karşılaşma oynadı. Sarı-kırmızılılar, bu mücadelelerde 5 galibiyet alırken, 2 kez mağlup oldu, 6 kez de berabere kaldı. Cimbom, bu sezon Avrupa'da UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Hollanda temsilcisi PSV'ye iki maçta da kaybetti, daha sonra oynadığı 11 müsabakada ise yenilgi yüzü görmedi.

DANİELE ORSATO DÜDÜK ÇALACAK

Galatasaray ile Barcelona arasında oynanacak karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonu'ndan Daniele Orsato yönetecek. Orsato'nun yardımcılıklarını Alessandro Giallatini ve Fabiano Preti yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Daniele Chiffi olacak. VAR'da Paolo Valeri ve AVAR'da da Daniele Doveri görev yapacak.

(Oğuzhan Ort/ İHA)

Galatasaray, Barcelona'yı konuk edecek
Galatasaray, Barcelona'yı konuk edecek

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Galatasaray, Barcelona, Camp Nou, UEFA, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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