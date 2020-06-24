Galatasaray, Başakşehir hazırlıklarına başladı - Son Dakika

Galatasaray, Başakşehir hazırlıklarına başladı

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların kuvvet ve dar alanda pas çalışmasının ardından dayanıklılığa yönelik oyunlar oynadığı bildirildi.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların kuvvet ve dar alanda pas çalışmasının ardından dayanıklılığa yönelik oyunlar oynadığı bildirildi. İdmanın son bölümünde çift kale maç yapıldığı belirtildi.

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Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.


Florya Metin Oktay Tesisleri, Fatih Terim, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 04:55 

Son Dakika Spor Galatasaray, Başakşehir hazırlıklarına başladı - Son Dakika Spor
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