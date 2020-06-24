Galatasaray, Başakşehir hazırlıklarına başladı
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların kuvvet ve dar alanda pas çalışmasının ardından dayanıklılığa yönelik oyunlar oynadığı bildirildi.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların kuvvet ve dar alanda pas çalışmasının ardından dayanıklılığa yönelik oyunlar oynadığı bildirildi. İdmanın son bölümünde çift kale maç yapıldığı belirtildi.
Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 04:55
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