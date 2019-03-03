Galatasaray Başakşehir'in 8 Puan Gerisine Düştü
27 dakika önce
Galatasaray, M. Başakşehir'in kazandığı haftada BB Erzurumspor ile berabere kalarak zirve ile arasındaki fark 8'e yükseldi.
Galatasaray
, M. Başakşehir
'in kazandığı haftada BB Erzurumspor
ile berabere kalarak zirve ile arasındaki fark 8'e yükseldi. Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda 1-0 geriye düştüğü maçta BB Erzurumspor ile 1-1 berabere kaldı. Ligde lider M. Başakşehir'in E. Yeni Malatyaspor
'u 2-0 mağlup ettiği haftada puan kaybı yaşan sarı-kırmızılılar, liderin 8 puan gerisine düştü. Geride kalan 24 haftada Başakşehir'in 54, Galatasaray'ın ise 46 puanı bulunuyor. Gelecek hafta Başakşehir, Fenerbahçe
ile Galatasaray da Antalyaspor
ile sahalarında oynayacak.
(Oğuzhan Ort/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 09:26 Kaynak: İHA
Galatasaray, Lider Başakşehir'in 8 Puan Gerisine Düştü
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