Galatasaray, Başakşehir'in Puan Kaybetmesini Affetmedi
27 dakika önce
Galatasaray şampiyonluk yarışında çekiştiği Başakşehir'in puan kaybettiği haftada hata yapmadı ve Bursa deplasmanından 3 puanla döndü.
Galatasaray şampiyonluk yarışında çekiştiği Başakşehir'in puan kaybettiği haftada hata yapmadı ve Bursa deplasmanından 3 puanla döndü. Böylece sarı-kırmızılılar ile turuncu-lacivertliler arasındaki puan farkı 6'ya düştü.
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Bursaspor'u 2-0'dan gelerek 3-2 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar böylece ligdeki puanını 52'ye yükselti. Lig lideri M. Başakşehir'in Kayserispor deplasmanında berabere kalmasını iyi değerlendiren Aslan, aradaki puan farkını da 6'ya indirdi. Ligde 26 hafta geride kalırken Başakşehir'in 58, Galatasaray'ın 52 puanı bulunuyor. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 09:08 Kaynak: İHA
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