Son Dakika Haberleri: Galatasaray, Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Galatasaray, Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

6 saat önce

Galatasaray, Süper Lig'in 12'nci haftasında evinde Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Galatasaray, Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]

Galatasaray, Süper Lig'in 12'nci haftasında evinde Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınmayla başladı. Sarı-kırmızılı futbolcular daha sonra gruplar halinde beşe iki dar alan oyunu oynadı. Antrenmanın devam eden bölümünde ise orta sonuçlandırma ve şut sonuçlandırma çalışması yapıldı. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Milli takım kamplarında bulunan oyuncular, antrenmanda yer almadı.Galatasaray, Başakşehir maçının hazırlıklarını TFF 1'inci Lig ekiplerinden Cesar Grup Ümraniyespor ile yarın saat 13.00'te Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı karşılaşmayla sürdürecek.


Galatasaray, Başakşehir, Sabah, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 12:49 Kaynak: DHA
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