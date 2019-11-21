Galatasaray, Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Süper Lig'in 12. haftasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.



Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra futbolcular gruplar halinde beşe iki dar alan oyunu oynadı. Antrenmanın ana bölümünde taktik çalışma yapıldı. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.



Galatasaray, antrenman sonrası Başakşehir maçı için Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girdi. - İSTANBUL