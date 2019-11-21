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Galatasaray, Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı
6 saat önce
Galatasaray, Süper Lig'in 12'nci haftasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 08:48 Kaynak: DHA
Galatasaray, Süper Lig'in 12'nci haftasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim gözetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra gruplar halinde beşe iki dar alan oyunu oynanırken antrenmanın ana bölümünde taktik çalışma gerçekleşti. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.
Sarı-kırmızılı ekip, antrenman sonrası Başakşehir maçı için Florya Metin Oktay
Tesisleri'nde kampa girdi.
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