Son Dakika Haberleri: Galatasaray, Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı
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Galatasaray, Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı

6 saat önce

Galatasaray, Süper Lig'in 12'nci haftasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.

Galatasaray, Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı, System.String[]

Galatasaray, Süper Lig'in 12'nci haftasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim gözetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra gruplar halinde beşe iki dar alan oyunu oynanırken antrenmanın ana bölümünde taktik çalışma gerçekleşti. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, antrenman sonrası Başakşehir maçı için Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girdi.


Florya Metin Oktay Tesisleri, Galatasaray, Başakşehir, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 08:48 Kaynak: DHA
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