Galatasaray, Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, ısınma hareketlerinin ardından gruplar halinde dar alanda pas çalışması yaptığı bildirildi.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, ısınma hareketlerinin ardından gruplar halinde dar alanda pas çalışması yaptığı bildirildi.
Antrenmanın ana bölümünde taktik çalışmaların yapıldığı aktarıldı. Sarı-kırmızılıların, antrenmanın ardından tesislerde kampa girdiği belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 23:25
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