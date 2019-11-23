Son Dakika Haberleri: Galatasaray - Başakşehir maçında olay görüntü! Gol sevinci esnasında Arda Turan...
Son Dakika Spor Galatasaray - Başakşehir maçında olay görüntü! Gol sevinci esnasında Arda Turan... - Son Dakika Spor

Galatasaray - Başakşehir maçında olay görüntü! Gol sevinci esnasında Arda Turan...

6 saat önce

Galatasaray ile Başakşehir'i karşı karşıya getiren maç aynı zamanda Fatih Terim ile Arda Turan arasındaki buzları da eritti.

Galatasaray - Başakşehir maçında olay görüntü! Gol sevinci esnasında Arda Turan..., System.String[]

Galatasaray ile Başakşehir'i karşı karşıya getiren maç aynı zamanda Fatih Terim ile Arda Turan arasındaki buzları da eritti.


İkili maç öncesi bir araya gelirken Arda Turan, eski hocasının elini öperek başarılar diledi.


Konuk takımın 1-0 kazandığı mücadelede Fredrik Gulbrandsen'in 78. dakikada attığı golün ardından Başakşehirli futbolcular gol sevincini yaşarken gözler Arda Turan'ın üzerindeydi. Gol esnasında tribünden çekilmiş bir fotoğraf sosyal medyada paylaşıldı.


Arda Turan'ın gol sırasında açme germe hareketlerine devam ettiği görüldü.

Galatasaray, Başakşehir, Arda Turan, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 09:09 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Emre Mor için şok sözler: Amatör Küme'de oynayamaz
Fatih Terim'den elini öpen Arda Turan için açıklama: Duygulandım Galatasaray'dan son 38 sezonun en kötü gol performansı Orkun Kökçü, milli takım tercihini Türkiye'den yana kullandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2019 15:41:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Galatasaray - Başakşehir maçında olay görüntü! Gol sevinci esnasında Arda Turan...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]