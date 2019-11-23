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Galatasaray - Başakşehir maçında olay görüntü! Gol sevinci esnasında Arda Turan...
6 saat önce
Galatasaray ile Başakşehir'i karşı karşıya getiren maç aynı zamanda Fatih Terim ile Arda Turan arasındaki buzları da eritti.
Galatasaray ile Başakşehir'i karşı karşıya getiren maç aynı zamanda Fatih Terim ile Arda Turan arasındaki buzları da eritti.
İkili maç öncesi bir araya gelirken Arda Turan, eski hocasının elini öperek başarılar diledi.
Konuk takımın 1-0 kazandığı mücadelede Fredrik Gulbrandsen'in 78. dakikada attığı golün ardından Başakşehirli futbolcular gol sevincini yaşarken gözler Arda Turan'ın üzerindeydi. Gol esnasında tribünden çekilmiş bir fotoğraf sosyal medyada paylaşıldı.
Arda Turan'ın gol sırasında açme germe hareketlerine devam ettiği görüldü.
Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 09:09
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