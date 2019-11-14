Son Dakika Haberleri: Galatasaray, Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı
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Galatasaray, Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı

6 saat önce

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmana milli takım kamplarında bulunan Fernando Muslera, Ryan Babel, Ömer Bayram, Christian Luyindama, Yuto Nagatomo, Sofiane Feghouli ve Mario Lemina katılmadı.

Galatasaray, Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı, System.String[]

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmana milli takım kamplarında bulunan Fernando Muslera, Ryan Babel, Ömer Bayram, Christian Luyindama, Yuto Nagatomo, Sofiane Feghouli ve Mario Lemina katılmadı.


Antrenmanın ilk bölümünde core stabilizasyon hareketleri yapan oyuncular, ana bölümde koşu çalışmaları üzerinde durdu.


Sarı-kırmızılı ekip, Medipol Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarını yarın sabah yapacağı idmanla sürdürecek.


Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da,

Florya Metin Oktay Tesisleri, Fernando Muslera, Başakşehir, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 01:18 
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