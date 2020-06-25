Galatasaray, Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, Süper Lig'in 29'uncu haftasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Galatasaray, Süper Lig'in 29'uncu haftasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenman dinamik ısınma ile başladı. Ardından çift kale taktik oyun oynayan sarı-kırmızılı futbolcular, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından antrenmanı tamamlandı.Galatasaray, Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın sabah saat 11.00'de yapacağı antrenmanla sürdürecek.
Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 02:30 Kaynak: DHA
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