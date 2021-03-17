SPOR Galatasaray başkan adayı Hunca Galatasaray bizim için her işin ötesinde - Son Dakika

SPOR Galatasaray başkan adayı Hunca Galatasaray bizim için her işin ötesinde

17.03.2021 10:01

Galatasaray başkan adayı Hunca Galatasaray bizim için her işin ötesindeElimizi taşın altına sokmaya her zaman hazırızBen koltuk için kimseye bir taahhütte bulunmadım, bulunamam daKimseyle kavgalı değiliz, kavgalı da olmayacağızFatih hocanın da ne düşündüğü önemliKaan ÜLKER İSTANBUL, (DHA)...

Galatasaray başkan adayı Hunca Galatasaray bizim için her işin ötesinde

Elimizi taşın altına sokmaya her zaman hazırız

Ben koltuk için kimseye bir taahhütte bulunmadım, bulunamam da

Kimseyle kavgalı değiliz, kavgalı da olmayacağız

Fatih hocanın da ne düşündüğü önemli

Kaan ÜLKER İSTANBUL, (DHA) - Galatasaray Kulübü'nde mayıs ayında yapılması planlanan başkanlık seçimleri için adaylığını açıklayan Tuncer Hunca, Galatasaray aşkı hiçbir zaman bitmiyor, bitmez de. 52 sene dile kolay. İlk aşkım. Galatasaray her işin ötesinde. Elimizi taşın altına sokmaya her zaman hazırız. Allah kısmet ederse mayıs ya da haziran ayında seçim yapılacak. Biz de ekibimizle çalışıyoruz, hazırız. Allah utandırmasın dedi.

Galatasaray'da mayıs ayında yapılması planlanan seçim için geçtiğimiz gün yaptığı basın açıklamasıyla başkan adaylığını açıklayan iş insanı Tuncer Hunca, konuyla ilgili Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu. 52 yıllık Galatasaraylı olduğunu vurgulayan Hunca, Sayın Faruk Süren'le 2000 döneminde yönetimdeydim. Daha sonra Mehmet Cansun ile 8 ay kısa dönem görev yaptım. Önemli görevler verildi, layıkıyla yaptık. Ondan sonra biraz seyirci kaldık ama kalbimiz Galatasaray. Çünkü ben 52 senelik Galatasaraylıyım. Geçen aylarda evi temizlerken bana verilen 52 sene önce küçük azalık, deriden olan; onu gördüm. Gerçekten gözlerim yaşardı. Şu an kasada ciddi bir şekilde muhafaza ediyorum. Tabii Galatasaray aşkı hiçbir zaman bitmiyor, bitmez de. 52 sene dile kolay. İlk aşkım. Galatasaray her işin ötesinde. Her türlü mutluluğu, her türlü güzel günleri, sıkıntılı günleri Galatasaray ile yaşadık. Çok değerli ağabeylerimi, ablalarımı, kardeşlerimi; hepsini Galatasaray'da tanıdım, bir ailem açıkçası diye konuştu.

ELİMİZİ TAŞIN ALTINA SOKMAYA HER ZAMAN HAZIRIZ

Adaylık için erken davranmadıklarını belirten Tuncer Hunca, Aralık ayını değerlendirdik ve erken bir açıklama yapmak istemedim. Tabii biz söylediğimiz gibi elimizi taşın altına sokmaya her zaman hazırız. Mehmet Cansun yönetiminde olduğu gibi en zor dönemlerde elimizi taşın altına koyduk. Aralık ayındaki erken seçim ötelendi, Allah kısmet ederse mayıs ya da haziran ayında seçim yapılacak. Biz de ekibimizle çalışıyoruz, hazırız. Allah utandırmasın açıklamasında bulundu.

BEN KOLTUK İÇİN KİMSEYE BİR TAAHHÜTTE BULUNMADIM, BULUNAMAM DA

Galatasaray'ın, dünya markasının bana göre en önemli şeyi itibarı diyen Hunca, Para konusunun bir şekilde çözülmesi lazım, çözüleceğine de inanıyorum. Diğer adaylar da Galatasaray markasını arzu edilen noktaya çıkardığı takdirde çözülecektir. Lakin nakit akış şirketlerde ve spor kulüplerinde çok önemli. Bunun için de önemli tedbirlerimiz var. Görüşmelerimiz devam ediyor. Çok hassasiyetle arkadaşlarımızla görüşmekteyiz çünkü Galatasaray'da söz söylendikten sonra geri alınmaması lazım. Ben koltuk için kimseye bir taahhütte bulunmadım, bulunamam da. Öncelik Galatasaray olduğu için 2-3 kez, 5 kez sohbet edip sadece ve sadece bana uyum sağlaması değil, ekipteki diğer arkadaşlara uyum sağlamak lazım. Hassasiyetle üstünde durduğumuz en önemli nokta mali konular ifadelerini kullandı.

Hunca, ekibiyle ilgili ise, Sırası geldiğinde ekibimizi tanıtacağız. Şu an seçim dönemindeyiz. Hepsini açıklamak doğru değil. Zamanı gelince açıklayacağız dedi.

KİMSEYLE KAVGALI DEĞİLİZ, KAVGALI DA OLMAYACAĞIZ

Benim 52 seneden bu yana hem ailemden, hem de Galatasaray'dan aldığım en önemli şey sevgi ifadelerini kullanan Tuncer Hunca, Biz Galatasaray Kulübü'nde önemli ayrılıklar olduğuna inanmaktayız. Bu ayrılıkları sona erdirmek, Galatasaray'ın özüne dönmesini sağlamak istiyoruz. Bunun için de birleştirici olmak istiyoruz. Kimseyle kavgalı değiliz, kavgalı da olmayacağız. Galatasaray sevgisi, örf ve ananesi eskisine dönmeye başlayınca, Galatasaray belki UEFA'yı, Şampiyonlar Ligi'ni alabilecek güce, ruha sahip olacaktır şeklinde konuştu.

FATİH HOCANIN DA NE DÜŞÜNDÜĞÜ ÖNEMLİ

Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim hakkındaki düşüncelerini de paylaşan Tuncer Hunca, Hocamız bizim için çok anlamlı, 2000 yılında yönetimdeydik, kendisi de teknik direktördü. Kimsenin yaşamadığını Türkiye'de bize yaşattı. Gerçekten takdire şayan bir olaydı. Fatih hocanın yeri hepimizde çok farklı ancak Fatih hocanın da ne düşündüğü önemli. Bu sadece yönetimin düşüncesi değil, yeterli kalmaz bu. İki tarafın karar vermesi gereken bir konu. Benim yapım olarak, önemli konuları; teknik direktör konusunu da ekibimle tartışmam lazım. Tabii ki Fatih hoca bizim gibi çok iyi Galatasaraylı. Gönül ister ki devam edelim ama Fatih hocanın düşüncesi de bizler kadar son derece önemlidir. Fatih hocamıza, futbolculara ve mevcut yönetime 23'üncü şampiyonluk için başarılar diliyoruz. Zaten Galatasaray'ın fıtratında olan şampiyon olmaktır, olacağına da inancımız tam dedi.

Hunca ayrıca, Andımız Galatasaray platformunu oluşturduklarını ve herkesin kendileri ve kulüple ilgili gelişmeleri andimizgs.com adresinden takip edebileceklerini sözlerine ekledi.

SPOR Galatasaray başkan adayı Hunca Galatasaray bizim için her işin ötesinde
SPOR Galatasaray başkan adayı Hunca Galatasaray bizim için her işin ötesinde
SPOR Galatasaray başkan adayı Hunca Galatasaray bizim için her işin ötesinde
SPOR Galatasaray başkan adayı Hunca Galatasaray bizim için her işin ötesinde
SPOR Galatasaray başkan adayı Hunca Galatasaray bizim için her işin ötesinde

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Kaynak: DHA

Son Dakika Spor SPOR Galatasaray başkan adayı Hunca Galatasaray bizim için her işin ötesinde - Son Dakika Spor


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