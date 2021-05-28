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İbrahim Özdemir listesini divan kuruluna teslim etti - Son Dakika

İbrahim Özdemir listesini divan kuruluna teslim etti

28.05.2021 15:43

- İbrahim Özdemir listesini divan kuruluna teslim etti Galatasaray Başkan Adayı İbrahim Özdemir, listesini Divan Kurulu Başkanlığı'na teslim etti.

- İbrahim Özdemir listesini divan kuruluna teslim etti

İSTANBUL - Galatasaray Başkan Adayı İbrahim Özdemir, listesini Divan Kurulu Başkanlığı'na teslim etti. Özdemir, "Galatasaray'ın bütün meselelerini bilerek geliyoruz. Liseli ve lisesiz ayrımı yapmadan bütünüyle Galatasaray'ı temsil edecek bir liste oluşturduk" dedi.

Galatasaray Başkan Adayı İbrahim Özdemir, listesini Türk Telekom Stadyumu'nda bulunan Divan Kurulu Başkanlığı'na teslim etti. Daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özdemir, "Listelerimizi verdik. Güzel bir liste oluşturduğumuza inanıyorum. Uyum içerisinde çalışacak, Galatasaray'ın bütün konularına hakim, her listemizdeki arkadaşımızın arkasında uzmanlık var. Mahcup olmayız inşallah Galatasaray camiasına karşı. Galatasaray'ın bütün meselelerini bilerek geliyoruz. Liseli ve lisesiz ayrımı yapmadan bütünüyle Galatasaray'ı temsil edecek bir liste oluşturduk. Hayırlı olsun. Hiç kimse Galatasaray'ın geleceği ile alakalı şüpheye kapılmasın. Galatasaray emin ellerdedir. Galatasaray aklı selimdir. Bu aklı selimin seçimlerde galip geleceğine ve birleşmenin inşallah sandıkta olacağına inanıyorum. Diğer aday arkadaşlara başarılar diliyorum" diye konuştu.

Galatasaray Başkan Adayı İbrahim Özdemir'in listesi şöyle:

Başkan Adayı: İbrahim Özdemir

Yönetim (Asil): Mustafa Tanrıyar, Mustafa Keten, Hilmi Develi, Volkan Vural, Cemal Sedat Dayıoğlu, Murat Atay, R. Selim Demir, Banu Kavak, Ali Fatinoğlu, Tamer Koldaş

Yönetim (Yedek): Tunç Üner, Reyhan Çelik, Emre Eti, Cenk Gönenç, Deniz İsmail Aras

Denetim Kurulu (Asil): Özgür Soy, İrfan Hüseyin Yıldız, İsmail Özdoyuran

Denetim Kurulu (Yedek): Oktay Yüksel, Erdoğan Ersan, Orkun Kale,

Sicil Kurulu (Asil): Mehmet Bilen, Turan Yurdakul, Eşref Dikmen, Menderes Osmanağaoğlu, Kemal Naci Ekşi, Nazım Durak, Pınar Altuğ Tüfekçioğlu

Sicil Kurulu (Yedek): Ekrem Öztürk, Çetin Öner, Işıl Şahin,

Disiplin Kurulu (Asil): Ahmet Şenkal, Ercüment Börekçi, Osman Macit Söylemez, Serhat Özalemder, İsmail Remzi Tözün, Ayşen Sarıkan Tanırcan, Arzu Tuncer

Disiplin Kurulu (Yedek): Yusuf Ziya Solak, Engin Tuncer, Altan Kavak, İbrahim Yıldız, Durmuş Özdemir

İbrahim Özdemir listesini divan kuruluna teslim etti
İbrahim Özdemir listesini divan kuruluna teslim etti
İbrahim Özdemir listesini divan kuruluna teslim etti
İbrahim Özdemir listesini divan kuruluna teslim etti

İbrahim Özdemir, Türk Telekom, Galatasaray, Haziran, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor İbrahim Özdemir listesini divan kuruluna teslim etti - Son Dakika Spor


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