Galatasaray Başkan Adayı İbrahim Özdemir: Seçilirsem Ralf Rangnick'i göreve getireceğim

Galatasaray Kulübü'nün 19 Mayıs Cumartesi günü yapacağı Olağan Seçim Genel Kurul Toplantısı'nda başkanlık için yarışacak adaylardan İbrahim Özdemir, teknik direktör konusunda açıklamada bulundu. Özdemir, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

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