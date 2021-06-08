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Galatasaray başkan adayı İbrahim Özdemir'den Falcao için şok sözler: Transferi kulübe ihanettir - Son Dakika

Galatasaray başkan adayı İbrahim Özdemir'den Falcao için şok sözler: Transferi kulübe ihanettir

08.06.2021 10:02

Galatasaray Kulübü'nün başkan adaylarından İbrahim Özdemir, mevcut yönetimin transfer politikasını sert ifadelerle eleştirirken; göreve gelmeleri halinde izlemeyi planladıkları stratejiden de bahsetti. Özdemir, "Falcao'yu sakat sakat getirip 3 yılda 10 maç oynatıp, 20 milyon euro vermek ihanet değil de nedir! Gomis'i 500 bin euro yüzünden sattık. Falcao'nun parasının 10'da birine amatör branşları dizayn edersiniz. Hakan Çalhanoğlu hedefimiz, önemli yatırımlar yapacağız" şeklinde konuştu.

Galatasaray'ın başkan adaylarından eski bakan ve milletvekili İbrahim Özdemir, Sarı-Kırmızılı takımın gündemi hakkında her şeyi yorumladı. Seçim, mevcut yönetim, projeleri hakkında önemli mesajlar verdi. Akşam Gazetesi'nden Orçun Özateş'e konuşan Özdemir, Falcao transferini 'ihanet' olarak değerlendirdi.

İşte Özdemir'in açıklamaları:

"HOVARDACA HARCAMALAR BİTMELİ"

Geçmiş dönemlerde hovardaca harcanan transfer paraları var. Ne bir plan var ne de bir program. Galatasaray'ın geleceğini oluşturacak, genç ve yetenekli transferlere ihtiyacı vardır. Bu transfer hovardalığından, bu politikadan vazgeçilmesi gerekiyor.

"YETER ARTIK"

Falcao'yu sakat sakat getirip paraları hovardaca harcamak çok anlamsız. 3 yılda 10 maç oynamamış bir futbolcuya verilen bu 20 milyon euronun hesabını birileri vermeli. Bu Galatasaray'a ihanet değil de nedir! Galatasaray'ı sevmek midir? Gomis'i 500 bin euro yüzünden sattık. Hem yıllardır kulübü bu şekilde yöneteceksiniz hem de 'Ben yine geliyorum' diyeceksiniz. Yeter artık, diyoruz.

"BASKETBOLA VE VOLEYBOLA YATIRIM YAPACAĞIZ"

Biz ne şan ne şöhret ne de herhangi bir işimizi yapalım diye burada değiliz. Galatasaray başkanlığı bir kartvizit makamı değildir. Falcao'nun alacağı ücretin 10'da birine bütün amatör branşları dizayn edebilirsiniz. Bu çok zor değil. Yeter ki bu iradeyi gösterin. Tüm amatör branşlara büyük yatırımlar yapacağız. Basketbol ve voleybolumuzu işin ehli arkadaşlarımızla götüreceğiz.

"TERİM SEÇİM MALZEMESİ YAPILIYOR"

Fatih Terim'in seçim malzemesi yapıldığını kesinlikle düşünüyorum. Fatih Terim bu işin dışında tutulmalı. Hoca çalışmak isterse ve yönetimlerle şartlar konusunda uzlaşırsa devam eder. Fatih Terim 'Bıraktım, yönetici olmak istiyorum' derse de hakkıdır. Hocayı polemiğin içine çekerek, onun adına oy devşirme gibi bir olayı hâlâ sürdürmek yanlıştır. Ben dahil hiç kimse Galatasaray'dan büyük değildir. En büyük Galatasaray'dır. Galatasaray her zaman en iyi hocayla çalışır.

"SATILMA KONUSU ÜRKÜTÜCÜ"

Satılma konusu gündeme gelince üzülüyorum. Galatasaray'ın satılması kadar Galatasaraylılara korkutucu gelecek başka bir şey düşünemiyorum. Sportif AŞ'yi satmak Galatasaray'ı ortadan kaldırmak demektir. Buna tamamen karşıyız.

"SEÇİLEN BAŞKANA DESTEK VERECEĞİM"

Sponsor konusunda ortada konuşulan sadece rakamlar var. 100 milyon dolarlık sponsorlar kazanamadığında geri mi dönecek? '100 milyon, 150 milyon dolar geliyor' diyorlar, getirsinler görelim. Ben seçilen başkana destek olma sözü veriyorum. Onlar biz seçilirsek anlaşma yaptıklarını söyledikleri sponsorları bize verecekler mi?

"HAKAN ÇALHANOĞLU HEDEFİMİZ"

Yüreğinin Galatasaray ile çarptığını her zaman söyleyen Hakan Çalhanoğlu'nu almak isterim. Bizim hedefimizdir. Samimi olarak söylüyorum. Bütün çabayı gösteririz. Ne zaman olur onu birlikte göreceğiz.

Galatasaray başkan adayı İbrahim Özdemir'den Falcao için şok sözler: Transferi kulübe ihanettir

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Son Dakika Spor Galatasaray başkan adayı İbrahim Özdemir'den Falcao için şok sözler: Transferi kulübe ihanettir - Son Dakika Spor


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