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Galatasaray Başkan Adayı Metin Öztürk, seçilirse gelecek yıl yeniden sandığa gidecek - Son Dakika

Galatasaray Başkan Adayı Metin Öztürk, seçilirse gelecek yıl yeniden sandığa gidecek

12.06.2021 12:27

Galatasaray Kulübünde 19 Haziran'da yapılacak seçimli genel kurulda başkanlık için Metin Öztürk, seçilmesi durumunda 28 Mayıs 2022'de kulübü yeniden seçime götüreceğini söyledi.

Galatasaray Kulübünde 19 Haziran'da yapılacak seçimli genel kurulda başkanlık için Metin Öztürk, seçilmesi durumunda 28 Mayıs 2022'de kulübü yeniden seçime götüreceğini söyledi.

Öztürk, Hilton İstanbul Maslak'ta düzenlediği basın toplantısında seçim gündemiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Açıklama sırasında Metin Öztürk'e seçilmeleri durumunda ikinci başkan koltuğuna oturacak Nasuhi Sezgin ile başkan yardımcıları olacak İsmail Sarıkaya ve Rıza Tevfik Morova eşlik etti. Diğer kurul üyeleri de toplantıyı yerinde takip etti.

Seçimde son düzlüğe girildiğini aktaran Öztürk, "Galatasaray son 2 yılda özellikle mahkeme köşelerinde çok hırpalandı. Geçmişle ilgili olumsuz şeyler konuşmak yerine ileri bakıyoruz. Galatasaray'ı mahkeme kapılarından kurtarıp fabrika ayarlarına döndüreceğiz. Gelecek 3 yıl için tüm taahhütlerimizin arkasındayız. Üç yıllığına geliyoruz ama biz 1 yıl sonra 28 Mayıs 2022'de kulübü seçime götüreceğiz. Bir yıl sonra gelip güvenoyu alacağız. Çok başarılı olsak da büyük bir yüzdeyle gelsek de 28 Mayıs 2022'de seçim olacak." diye konuştu.

Metin Öztürk, adayların hazırlanması için zamana ihtiyaç duyulduğunu dile getirerek, "Kişisel veri güvenliği açısından hiçbir dosya verilmedi. Kulübün mali yapısıyla ilgili hiçbir bilgimiz yok. Herkes alevler arasına dalıyor. Herkes iyi niyetle dalıyor ama kimse içeriği bilmiyor. Biz bu arada gecikmiş 2 genel kurulu yapacağız. Mayıs ayında kendi genel kurulumuzu yapacağız. En önemlisi tüzüğün tek bir maddesini değiştirerek kulübü bu kaostan kurtaracağız. Mali kongreleri 2 günde yapacağız. İbra ikinci gün gerçekleştirilecek. İbra edilmeyen ceketini alıp sandığa gidecek." ifadelerini kullandı.

Son dönemde kulübe üye yapılanların oy kullanıp kullanmayacağıyla ilgili tartışmaların yaşandığını vurgulayan Öztürk, "Bilmediğimiz alevlerin içine doğru giriyoruz. Bunların hepsinin hem ekonomik hem de idari açıdan üstesinden gelecek kadro burada. Söylediğimiz her şeyin arkasındayız. 19 Haziran'da seçiliyoruz, 20 Haziran'da Fatih hoca işbaşı yapıyor, sonrasında da Şampiyonlar Ligi müziğini taraftarımıza dinleteceğiz. Artık bizim aile olmamız, mahkeme kapısından kurtulmamız lazım. Eğer 28 Mayıs 2022'de seçime gideceğinizi taahhüt etmezseniz birileri üyeler üzerinden tartışma yaşanacak, ibra-ibrasızlık kavgalarına gireceğiz. Bu kavgalara girmeye gerek yok." şeklinde görüş belirtti.

Kemerburgaz Tesisleri'nin yapımının kulüp için acil olduğunu vurgulayan Öztürk, "Bunu kaynak bulamazsak cebimizden yapacağız. Son kuruşumuzu vermeye geliyoruz. Seçilmek çok kolay. Şu anda öndeyiz. Diğer adaylar da aynı şeyleri söyleyecektir. Ancak en önemlisi çözüm üretmek. Çözecek ekip burada. Biz çözeceğiz ve 2 yıl için seçime gideceğiz. Yöneteceğimize inanmasak en kargaşalı dönemde değil, birisi 1 yılı üstlendikten sonra keyfini sürmek için gelmek isterdik. O kadar inanıyoruz çünkü 3 yıldır biz hazırlanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Galatasaray Başkan Adayı Metin Öztürk, seçilirse gelecek yıl yeniden sandığa gidecek
Galatasaray Başkan Adayı Metin Öztürk, seçilirse gelecek yıl yeniden sandığa gidecek
Galatasaray Başkan Adayı Metin Öztürk, seçilirse gelecek yıl yeniden sandığa gidecek
Galatasaray Başkan Adayı Metin Öztürk, seçilirse gelecek yıl yeniden sandığa gidecek
Galatasaray Başkan Adayı Metin Öztürk, seçilirse gelecek yıl yeniden sandığa gidecek

Metin Öztürk, Galatasaray, Haziran, Mayıs, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Galatasaray Başkan Adayı Metin Öztürk, seçilirse gelecek yıl yeniden sandığa gidecek - Son Dakika Spor


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