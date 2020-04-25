Galatasaray Başkan Yardımcısı: Sivasspor maçına İngiltere'den gelen uçakla gidince koronavirüsten şüphelendik

Galatasaray'da yönetici Abdurrahim Albayrak ve Teknik Direktör Fatih Terim'in koronavirüse yakalandıktan sonra hastalığı atlattı. Yöneticilerden Yusuf Günay'da kulüpteki koronavirüs süreciyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

TRT Spor'un Instagram hesabından yaptığı canlı yayında konuşan Günay, sarı-kırmızıların Sivasspor deplasmanı için yapılan yolculuğa dikkat çekti.

"SİVAS'A GİTTİĞİMİZ UÇAKTAN ŞÜPHELENDİK"

Yusuf Günay, şunları söyledi: " 8 Mart'ta Sivas'a maça gittik. Sabiha Gökçen'de bindik ve uçağın İngiltere'den geldiği söylendi orada şüphelendik zaten. Fatih hocam ile Abdurrahim Bey'de pozitif çıkınca, başkanımla test yaptırmak istedik. Bizde bir rahatsızlık yoktu ama yaptırmak istedik bizde de pozitif çıktı."

"BEŞİKTAŞ MAÇININ OYNANMAMASINI İSTEDİK"

Beşiktaş maçının oynanmamasını istediklerini söyleyen Yusuf Günay, "Beşiktaş maçı öncesi seyircili oynama kararı vardı. Önlemleri almıştık. Sonra perşembe günü seyircisiz oynama kararı verildi. Biz de dedik ki koronavirüs bu kadar etkili hale geldi o zaman riske atmayıp maçı oynamayalım. 22 futbolcu olacak bine yakın kişi de içeride olacaktı. Biz bu maçın oynanmamasını istedik. İnsanlar bunu yanlış anladı, Galatasaray seyircisiz oynamaktan çekiniyor gibi... Biz İtalya gibi seyircisiz oynamak yerine ligi ertelenmesi istedik. O gün olan toplantıda bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Orada zaten tedbiri almıştık" sözlerini kullandı.