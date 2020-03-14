Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay: Galatasaray zoru sever - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay: Galatasaray zoru sever - Son Dakika Spor

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay: Galatasaray zoru sever

6 saat önce

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, yarın sahalarında oynayacakları Beşiktaş derbisini kazanacaklarını belirterek, "Galatasaray zoru sever. Güzel bir oyunla iyi bir netice alacağımıza inanıyorum" dedi.

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay: Galatasaray zoru sever, System.String[]
Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, yarın sahalarında oynayacakları Beşiktaş derbisini kazanacaklarını belirterek, "Galatasaray zoru sever. Güzel bir oyunla iyi bir netice alacağımıza inanıyorum" dedi.

Süper Lig'in 26'ncı haftasında yarın oynanacak derbide, 49 puanla 3'üncü sırada bulunan Galatasaray, 43 puanla 5'inci basamakta yer alan Beşiktaş'ı ağırlayacak. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

ŞOK BASKI VE HIZLI HÜCUM

Şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da, Beşiktaş derbisi öncesi tek hedef 3 puan. Sarı-kırmızılı takım hazırlıklarını Adem Büyük dışında tam kadro sürdürürken, teknik heyet dev maçın stratejisini belirledi. Beşiktaş savunmasının zaafları üzerine şok baskı ve hızlı hücumlar düşünen Galatasaray'da planlar özellikle Onyekuru ve Feghouli üzerine yapıldı. Ayrıca Falcao'nun mümkün olduğunca çok topla buluşması için taktikler belirlendi.

"GÜZEL OYUN, İYİ NETİCE"

Yönetim kanadında da takıma olan inanç tam. Demir Grup Sivasspor maçında sergiledikleri futbolun, takıma olan inancı artırdığını ifade eden Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, "Mücadeleye devam. Sivasspor maçındaki güzel oyun inancımızı daha da artırdı. Galatasaray zoru sever. Yarın güzel bir oyunla iyi bir netice alacağımıza inanıyorum" diye konuştu. Günay şampiyonluk yarışı ile ilgili ise "Şu anda şampiyonluk için bir şey demeyeyim. Maç maç düşünüyoruz" dedi.


- İstanbul
Yusuf Günay, Galatasaray, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 09:58 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Ergun Gürsoy'dan, "G.Saray'dan 2'şer milyon aldık" diyen Mesut Bakkal'a yanıt
Koronavirüs tedbirleri kapsamında AVM'lerin açılış-kapanış saatleri değişti Türk Telekom Stadı koronavirüse karşı ilaçlandı Denizlispor, Gençlerbirliği'ni 1-0 yendi

Son Dakika Haberleri
16:14 Roberto Mancini'den virüs uyarısı: "Evinizde kalın"
16:12 Kulüpler Arası Natürel Kızak Türkiye Şampiyonası sürüyor - KARS
16:11 Süper Lig: Denizlispor: 1 - Gençlerbirliği: 0 (Maç sonucu)
16:10 Trabzonsporlu Mikel: Sezon iptal edilmeli
16:06 Kadınlar Basketbol Ligi'nde Galatasaray, derbide Fenerbahçe'yi mağlup etti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2020 16:21:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay: Galatasaray zoru sever - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]