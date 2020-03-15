Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay: 3 puanınız batsın - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay: 3 puanınız batsın - Son Dakika Spor

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay: 3 puanınız batsın

21 dakika önce

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, rakip takım taraftarlarının yaptığı yorumlara sert cevap verdi. Günay, Twitter hesabından "3 puanınız batsın" paylaşımında bulundu.

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Galatasaray'ın evinde ağırladığı Beşiktaş ile 0-0 berabere kaldığı maçın ardından Twitter'dan bir paylaşımda bulundu.

Günay, "Avrupa ülkelerinde bırakın liglerin ertelenmesini, sokağa çıkma yasağı ilanı aşamasına gelindiği bir noktada; başta sporcu sağlığı olmak üzere küresel salgından korunmak içinmaçların ertelenmesi talebimizi rakipten korkmak olarak algılayanlara sözüm şudur: 3 puanınız batsın!" ifadelerini kullandı. Bu paylaşım sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından büyük beğeni aldı.

İşte o paylaşım:

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay: 3 puanınız batsın
Yusuf Günay, Galatasaray, Twitter, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 11:07 
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