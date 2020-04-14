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Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay açıkladı! "Corona virüsü yendim"
6 saat önce
Sosyal medyadan bir video paylaşan Yusuf Günay'ın açıklamaları şu şekilde: "Güzel ülkemin güzel insanları, koronavirüs tedavisi nedeniyle yatmış olduğum hastaneden taburcu edildikten sonra 15 günlük evde karantina sürecimi de atlatmış bulunmaktayım. Çok şükür koronavirüsü yendim.
Sosyal medyadan bir video paylaşan Yusuf Günay'ın açıklamaları şu şekilde:
"Güzel ülkemin güzel insanları, koronavirüs tedavisi nedeniyle yatmış olduğum hastaneden taburcu edildikten sonra 15 günlük evde karantina sürecimi de atlatmış bulunmaktayım. Çok şükür koronavirüsü yendim. Sağlık durumun gayet iyi. Tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum. Koronavirüse yakalanan vatandaşlarımıza tavsiyem panik yapmasınlar. Sağlık çalışanlarımız ve doktorlarımıza güvensinler. Bir mesajım da sevgili Galatasaray taraftarına. Sabredin, şampiyonluk yolunda meşaleler yine yanacak, tribünler yine coşacak elbet.
Haber Yayın Tarihi: 14.04.2020 06:36
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