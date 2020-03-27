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Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay: "COVID-19 testim maalesef pozitif çıktı, genel durumum...
6 saat önce
Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay: "COVID-19 testim maalesef pozitif çıktı, genel durumum iyi, tedavime devam ediliyor.
Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay: "COVID-19 testim maalesef pozitif çıktı, genel durumum iyi, tedavime devam ediliyor. İyi dileklerini ileten tüm dostlarıma şükranlarımı sunuyorum" - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 12:28 Kaynak: İHA
Son Dakika Alman Teknik Direktör Domenico Tedesco: Fatih Terim'e hayranım Al Nasr, Sofiane Feghouli'nin peşinde Fatih Terim, hastaneden futbolcularına video gönderdi Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay: Koronavirüs testim maalesef pozitif çıktı