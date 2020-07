Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay: 'Daha genç bir kadro ile devam edeceğiz'

Galatasaray Kulübü'nde temmuz ayı olağan divan kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu'nun yönettiği toplantı, koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında online olarak yapıldı. Toplantıda Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu'nun ardından, yönetim kurulu adına kurulu takip eden Başkan Yardımcısı Yusuf Günay söz aldı. Hamamcıoğlu ve divan kurulu üyelerinin eleştirilerine yanıt veren Günay, şunları söyledi:

"Galatasaray için başarı şampiyon olmaktır. Şampiyon olunmadığı zaman bu başarısızlıktır. Bunun sebebi ne olursa olsun Galatasaray şampiyon olmalı. Bunun hiçbir mazereti yok. Şampiyon olduğunda yönetimler takdir edilmez ama olunmadığında sorumlu tutulur. Bu sorumluluktan hiç kimse kaçamaz. Ancak Galatasaray her alanda başarısız değildir. Basketbol ve voleybolda ligler oynanmadı. Futbolda maalesef hangi gerekçe olursa olsun şampiyonluğu kaçırdığımız için üzgünüz. Bunun nedenlerini de geçen hafta yaptığımız toplantıda masaya yatırdık."

'TÜM BRANŞLARDA BAŞARISIZ OLUNDU, CÜMLESİ BİZİ YARALAR'

Göreve başladıkları Ocak 2018'den beri kulübün gelirlerini her yıl yüzde 50 artırdıklarını kaydeden Yusuf Günay, "Tüm sportif alanlarda 28 kupa aldık. Bu, önemli bir başarı. Bu kadar kısa süre içinde bu kadar kupa yok. Bu bir rekor. 30 aylık süreç içinde bir gün personelimizin maaşını geciktirmedik. Hiçbir sporcumuz maaşı ödenmediği için bonservisini alıp gitmedi. İlk defa Türkiye'de bir spor kulübü 1 miyar lira geliri aşarak mali açıdan en büyük kulüp oldu. Yönetim olarak ilk günden buyana gelirlerimizi her yıl neredeyse yüzde 50'nin üzerinde artırdık. Bunu büyük özveri ve çabayla sağladık. Madem yönetim kuruluna destek ve moral verilmek isteniyor, bir dayanışma yapılmak isteniyor, bu eleştiriler yapılırken bunarın da görülmesini isteriz. 'Tüm branşlarda başarısız olundu' cümlesi bizi yaralar" dedi.

'SPOR SALONU RUHSATININ İPTALİ SÖZ KONUSU DEĞİL'

Galatasaray Adası, spor salonu, teknokent, Sancaktepe'deki arazi süreçlerinin kendi mecrasında devam ettiğini anlatan Günay, "Hiçbir süreç takipsiz değil. Yönetimimiz tarafından tam bir konsantrasyonla takip ediliyor. Spor salonu ruhsatının iptal edilmesi söz konusu değil. Aksine spor salonunu gerçekleştirmek için bugünlerde çok önemli çalışmalar içindeyiz" açıklamasında bulundu.

'BAŞKANIMIZIN SAĞLIĞI İYİYE GİDİYOR'

Yusuf Günay, Başkan Mustafa Cengiz'in sağlık durumunun iyiye gittiğini belirterek, "Son dönemde başkanımızın sağlığı iyiye gidiyor. Son 2 haftadır neredeyse her gün kulübe geliyor, yönetim kurulu toplantılarını yapıyoruz. Galatasaray'ın her sorunuyla ilgileniyoruz" dedi.

'SPONSORLUKTA YARIM SEZONLUK İHTİLAFI ÇÖZDÜK'

Türk Telekom Stadı'nın isim hakkı sözleşmesinin 1 yıl uzatıldığını aktaran Günay, "Türk Telekom ile yapılan sponsorluk anlaşmasında yarım sezonluk ihtilaf vardı. Bu anlaşmazlığı Galatasaray lehine çözerek 1 yıllık ek anlaşma yaptık. Aslında 5 yıllık anlaşma yapabilecek durumdayken yapmadık. Yeni yönetim geldiğinde o yönetim kurulu istediği gibi değerlendirsin istedik" ifadelerini kullandı.

'TEK DERDİMİZ GALATASARAY'IN BAŞARILI OLMASI'

Yönetim kurulunda birçok kişinin başkan adaylığı için çalıştığı yönündeki iddiaları da yanıt veren Yusuf Günay, "Her gün arkadaşlarımızla yaptığımız toplantılarda bir tane başkan adayı görmedi. Tek derdimiz Galatasaray'ın başarılı olması ve yeni yönetime daha iyi bir Galatasaray bırakmak. Galatasaray'a gelecek dönemin isim hakkı duruyor, belki yeni bir sermaye artırımı olacak. Galatasaray'ın yüzlerce milyon liralık gelir elde edebileceği anlaşmalarımız var. Her gün bir sponsorla görüşme durumundayız. Önümüzdeki hafta bunu açıklayacağız" diye konuştu.

'KOVİD-19 TÜM KULÜPLERİN GELİRLERİNİ SIFIRA İNDİRDİ'

Kulübün geleceği için çalıştıklarını söyleyen Yusuf Günay, "Kovid-19 tüm kulüplerin gelirlerini sıfıra indirdi. Bunların hiçbirini umutsuzluk olarak görmedik. Galatasaray'ın en az zararla ya da hiç zarar görmeden yoluna devam etmesi için her alanda her türlü çabayı gösteriyoruz. Kimsenin bu konuda bir şüphesi olmasın" dedi.

'HASTANE KÖŞELERİNDE BİLE GALATASARAY'IN DERTLERİNİ KONUŞTUK'

Futbolda gelecek sezon için genç bir kadro kurmak istediklerini ve çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Günay, şunları söyledi:

"Önümüzdeki sezonun hazırlıklarını hızlı bir şekilde yapıyoruz. Basketbolda erkek ve kadın takımları, çok yerinde, bugünkü ekonomik şartlarda en uygun ve çok başarılı olacak bir kadro kuruldu. Voleybolda çalışmalar sona erdi. Futbolda da kısa sürede, zor şartlarda, Galatasaray'ın rekabet gücünden bir şey kaybettirmeden, günün ekonomik şartlarına uygun, daha genç bir kadroyla yola devam edeceğiz. Yönetime güvenilmesini rica ediyorum. İyi niyetle, bütün samimiyetimizle Galatasaray Kulübü Genel Kurulu'na layık olmaya çalışıyoruz. Bunun için hiçbir özveriden kaçınmadan görevimizi yerine getirmeye çalışıyoruz. Başkanımızın hayati hastalığı, kamuoyunda sanki Galatasaray sahipsizmiş gibi bir görüntü oluşturmuş olabilir. Çünkü Galatasaray'da bir başkanlık sistemi var. Hastane sürecinde böyle bir algı oluşmuş olabilir. Biz, hastane köşelerinde bile Galatasaray'ın dertlerini konuştuk. Galatasaray'a herhangi bir zarar gelmesin diye mücadelemizi yaptık."