Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'dan şampiyonluk açıklaması! - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'dan şampiyonluk açıklaması! - Son Dakika Spor

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'dan şampiyonluk açıklaması!

31 dakika önce

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, TRT Spor'un canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'dan şampiyonluk açıklaması!, System.String[]

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, TRT Spor'un canlı yayınında açıklamalarda bulundu.


İşte Yusuf Günay'ın açıklamaları;


8 Mart'ta maç için Sivas'a gitmiştik. Uçağın İngiltere'den geldiğini söylediler. O zaman içimize kurt düşmüştü. Abdurrahim Bey ve Fatih hocamızda pozitif çıkınca ben de test yaptırmaya karar verdim. ve sonuç pozitif geldi. İnsanımız, başkasının hayatını kurtarmak için kendi hayatını seve seve tehlikeye atabiliyor. Dünyada böyle bir millet yok. Bu milletin bir parçası olduğum için son derece mutluyum.


İNSANLAR BİZİ YANLIŞ ANLADI


Beşiktaş maçı öncesinde aslında maçların oynanması düşünülüyordu. Biz de ona göre tedbirlerimizi aldık. Perşembe günü seyircisiz onanmasına karar verildi. Biz kulüp olarak buna karşıydık. Madem bu salgın yaygınlaştı. Biz Avrupa'nın düştüğü hataya düşmeyelim dedik. Yine bir maç için görev yapan bin kişiye yakın insan oluyor. İnsanlar, 'Galatasaray bu maçı seyircisiz oynamak istemiyor' diye yorumladı ve bizi yanlış anladı.


HER GÜN TOPLANTI YAPIYORUZ


Neredeyse her gün en az 2-3 saat video konferansla toplantılar yapıyoruz. Kulübümüz bu süreçten en az zararla nasıl çıkar diye sürekli fikir alışverişi halindeyiz. Bu süreç bir süre daha devam edecek gibi görünüyor. Ümit ediyorum Galatasaray'ımızın lehine sonuçlanır.


Sahada tüketilen alın terine herkes saygı duymalı. Dolayısıyla bu lig oynanacak ve lig bitecek. Zaten UEFA da liglerin tamamlanmasının doğru olacağını beyan ediyor. Liglerin Haziran'da başlayıp, Temmuz ayında sonuçlanacağını tahmin ediyoruz.


GÜZEL BİR GALİBİYET YAŞADIK


2020 çok farklı bir yıl oldu. Güzel bir Kadıköy galibiyeti yaşadık. Bu sene şampiyonluk yolunda en önemli takımız. Bir takımın şampiyon olabilmesi için 4 unsurun bir arada olması lazım. "3T, 1Y" diyorum ben... Birincisi iyi bir taraftar grubu, ikincisi iyi bir takım, üçüncüsü teknik heyet, 'Y" ise iyi bir yönetim. Biz diğer iki şampiyonluğu tüm bunları sağladığımızda kazandık.


FATİH HOCANIN SAĞLIĞI GAYET İYİ


Fatih hocanın sağlığı yerinde ve gayet iyi durumda. Artık önümüzde 8 maç var. Şampiyonluk artık son kulvarda... Bu yürüyüş içerisinde önümüzdeki sezonun planlanması yönünde açıklamamız olamaz. Galatasaray için doğru olanı yapmak çabası içerisindeyiz. Tabii ki çalışmalarımız devam ediyor. Tüm konsantrasyonumuz Galatasaray'ın şampiyonluğu üzerinedir.



Galatasaray, Yusuf Günay, Fatih, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.04.2020 12:11 

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