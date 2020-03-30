Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay , tedavi gördüğü hastaneden taburcu olduğunu açıkladı. - İSTANBUL

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