Galatasaray Başkanı Burak Elmas, aldığı ceza sonrası TFF'yi hedef aldı

Bu sözler Avrupa'nın göbeğinde söylendi: Herkes Batı'ya, ben Erdoğan'a güveniyorum

Sarı-Kırmızılılar'ın Başkanı Burak Elmas'ın Hatayspor maçından sonra yaptığı 'açıklamalar nedeniylehakaretten' 45 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin TL para cezası almasına camiadan tepki yağdı.

"BÖYLE SAVUNUP ÖLMEYİ YEĞLERİM"

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, PFDK'nın 45 günlük cezasının ardından çok dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, Metin Oktay'ın fotoğrafı ve ünlü filozof Socrates'ten alıntıyla "Pişman değilim, kendimi böyle savunup ölmeyi, aşağılık şeyler yapıp yaşamaya yeğ tutarım" ifadelerini kullandı.