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Galatasaray Başkanı Burak Elmas, aldığı ceza sonrası TFF'yi hedef aldı - Son Dakika

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, aldığı ceza sonrası TFF'yi hedef aldı

28.08.2021 09:42

Sarı-Kırmızılılar'ın Başkanı Burak Elmas, Hatay maçı sonrası yaptığı açıklamalar sebebiyle 45 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin TL para cezası aldı. Elmas, Metin Oktay'ın fotoğrafı ve filozof Socrates'ten alıntıyla "Kendimi böyle savunup ölmeyi, aşağılık şeyler yapıp yaşamaya yeğ tutarım" sözlerine yer verdi.

Sarı-Kırmızılılar'ın Başkanı Burak Elmas'ın Hatayspor maçından sonra yaptığı 'açıklamalar nedeniylehakaretten' 45 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin TL para cezası almasına camiadan tepki yağdı.

TFF'den ceza alan Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan, Socrates savunması

"BÖYLE SAVUNUP ÖLMEYİ YEĞLERİM"

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, PFDK'nın 45 günlük cezasının ardından çok dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, Metin Oktay'ın fotoğrafı ve ünlü filozof Socrates'ten alıntıyla "Pişman değilim, kendimi böyle savunup ölmeyi, aşağılık şeyler yapıp yaşamaya yeğ tutarım" ifadelerini kullandı.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, aldığı ceza sonrası TFF'yi hedef aldı

Metin Oktay, Para Cezası, Türk Lirası, Burak Elmas, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray Başkanı Burak Elmas, aldığı ceza sonrası TFF'yi hedef aldı - Son Dakika Spor


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