Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen görüşmede Türk futbolu ve Galatasaray üzerine konuşuldu.
Dün akşam Burak Elmas, üç büyük kulübün başkanının katıldığı canlı yayında önemli açıklamalar yapmıştı. Elmas, "Şahısların değil, sistemin değişmesini istiyoruz. Türk futbolunun gidişatı iyi değil" ifadelerini kullanmıştı.
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