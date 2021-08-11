Üye Girişi
Galatasaray Başkanı Burak Elmas: Falcao'nun brüt maliyeti 9.5 milyon dolar - Son Dakika

Galatasaray Başkanı Burak Elmas: Falcao'nun brüt maliyeti 9.5 milyon dolar

11.08.2021 18:42

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, kulübün divan kurulu toplantısında takımdan ayrılması beklenen Radamel Falcao'nun maliyetini söyledi. Elmas yaptığı açıklamada, "Falcao'nun brüt maliyeti 9.5 milyon dolar. Oyuncuyu serbest bıraksanız da bu yükümlülük değişmiyor" ifadelerini kullandı.

Transferin büyük bir kısmını bitiren Galatasaray, takımdan ayrılacak futbolculara odaklandı. Sarı-kırmızılılarda başkan Burak Elmas, takımdan gönderilecekler listesinin başında bulunan Radamel Falcao'nun maliyetini açıkladı.

"OYUNCUYU SERBEST BIRAKSANIZ DA BU YÜKÜMLÜLÜK DEĞİŞMİYOR"

Divan Kurulu toplantısına konuşan Burak Elmas, Radamel Falcao'nun maliyetine ilişkin, "Falcao'nun brüt maliyeti 9.5 milyon dolar. Oyuncuyu serbest bıraksanız da bu yükümlülük değişmiyor" ifadelerini kullandı. Sarı-kırmızılı kulüp, deneyimli futbolcuyu elden çıkararak maaş yükünden kurtulmak istiyor.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas: Falcao'nun brüt maliyeti 9.5 milyon dolar

Galatasaray, Burak Elmas, Falcao, dolar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray Başkanı Burak Elmas: Falcao'nun brüt maliyeti 9.5 milyon dolar - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Selin şiddetini gözler önüne seren görüntü! Beton şantiyesinin binası tuz buz oldu 18:58 Selin şiddetini gözler önüne seren görüntü! Beton şantiyesinin binası tuz buz oldu Trakya ve İstanbul açıklarında 18:31 Trakya ve İstanbul açıklarında "süper hücre" alarmı! Sağanak yağış bekleniyor Son Dakika: Eda Nur Kaplan'ın ölümüyle ilgili iki şüpheli nitelikli cinsel istismar suçundan tutuklandı 18:26 Son Dakika: Eda Nur Kaplan'ın ölümüyle ilgili iki şüpheli nitelikli cinsel istismar suçundan tutuklandı
Meral Akşener'in kahvehane ziyaretinde gergin anlar: Yalan konuşuyorsunuz 17:49 Meral Akşener'in kahvehane ziyaretinde gergin anlar: Yalan konuşuyorsunuz Alanya'daki plaja Afgan bayrağı çekildi iddiasına Valilik'ten cevap: Görüntüler 2018 yılına ait, şahıslardan biri Türk vatandaşı 17:28 Alanya'daki plaja Afgan bayrağı çekildi iddiasına Valilik'ten cevap: Görüntüler 2018 yılına ait, şahıslardan biri Türk vatandaşı Yabancı uyruklu grup ile çıkan kavgada bıçaklanan 18 yaşındaki Emirhan hayatını kaybetti 16:57 Yabancı uyruklu grup ile çıkan kavgada bıçaklanan 18 yaşındaki Emirhan hayatını kaybetti
Acun Ilıcalı, Yetenek Sizsiniz Türkiye Jüri üyeliği için Meryem Uzerli ile anlaştı! 16:15 Acun Ilıcalı, Yetenek Sizsiniz Türkiye Jüri üyeliği için Meryem Uzerli ile anlaştı! Tecrübeli oyuncu Ebru Cündübeyoğlu, samanlıkta verdiği pozlarla büyüledi 15:25 Tecrübeli oyuncu Ebru Cündübeyoğlu, samanlıkta verdiği pozlarla büyüledi

Son Dakika Haberleri
18:59 Selin vurduğu Batı Karadeniz'den kahreden haber! 13 yaşındaki kız çocuğu suların arasında kayboldu
18:57 Selin şiddetini gözler önüne seren görüntü! Beton şantiyesinin binası tuz buz oldu
18:42 Galatasaray Başkanı Burak Elmas: Falcao'nun brüt maliyeti 9.5 milyon dolar
18:30 Trakya ve İstanbul açıklarında "süper hücre" alarmı! Sağanak yağış bekleniyor
18:28 Son Dakika: Galatasaray'da yeni transfer Victor Nelsson! Kopenhag'a 7 milyon euro bonservis ödenecek
18:26 Son Dakika: Eda Nur Kaplan'ın ölümüyle ilgili iki şüpheli nitelikli cinsel istismar suçundan tutuklandı
18:23 Beyaz bayrak sallayarak yardım istediler! Sinop'taki selde çatıya çıkan vatandaşlar helikopterle kurtarıldı
17:58 Bozkurt belediye başkanı Yanık'tan sel felaketi sonrası canlı yayında acı sözler: İlçenin yok oluşunu izliyoruz
17:43 Galatasaray ve TFF Tahkim Kurulu mahkemelik oldu! Sarı-kırmızılılar "Görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gitti
17:32 Beşiktaş'a veda eden Umut Nayir: Üzerimde emeği olan herkese teşekkür ederim
Selin vurduğu Batı Karadeniz'den kahreden haber! 13 yaşındaki kız çocuğu suların arasında kayboldu Selin vurduğu Batı Karadeniz'den kahreden haber! 13 yaşındaki kız çocuğu suların arasında kayboldu         
19:00
Nicole Kidman, oynadığı sevişme sahnelerine eşinin verdiği tepkiyi anlattı: Bana karışmıyor Nicole Kidman, oynadığı sevişme sahnelerine eşinin verdiği tepkiyi anlattı: Bana karışmıyor         
18:38
Son Dakika: Galatasaray'da yeni transfer Victor Nelsson! Kopenhag'a 7 milyon euro bonservis ödenecek Son Dakika: Galatasaray'da yeni transfer Victor Nelsson! Kopenhag'a 7 milyon euro bonservis ödenecek         
18:28
Bozkurt belediye başkanı Yanık'tan sel felaketi sonrası canlı yayında acı sözler: İlçenin yok oluşunu izliyoruz Bozkurt belediye başkanı Yanık'tan sel felaketi sonrası canlı yayında acı sözler: İlçenin yok oluşunu izliyoruz         
17:58
Beşiktaş'a veda eden Umut Nayir: Üzerimde emeği olan herkese teşekkür ederim Beşiktaş'a veda eden Umut Nayir: Üzerimde emeği olan herkese teşekkür ederim         
17:32
Kadın cinayetlerine karşı çağrıda bulunan talihsiz kadın eski eşi tarafından öldürüldü Kadın cinayetlerine karşı çağrıda bulunan talihsiz kadın eski eşi tarafından öldürüldü         
17:18
Antalya ve Muğla'da mücadele sürerken Burdur'dan da kötü haber geldi: Bu yangın tehlikeli Antalya ve Muğla'da mücadele sürerken Burdur'dan da kötü haber geldi: Bu yangın tehlikeli         
16:39
8 yaşındaki çocuk otel havuzunda boğularak can verdi, çaresiz annenin gözyaşları yürek parçaladı 8 yaşındaki çocuk otel havuzunda boğularak can verdi, çaresiz annenin gözyaşları yürek parçaladı         
15:59
Türkiye'ye gelen Afgan mültecilere Prof. DR. Erşan Şen canlı yayında isyan etti: Bunlar kim, nasıl girebiliyorlar bu topraklara? Türkiye'ye gelen Afgan mültecilere Prof. DR. Erşan Şen canlı yayında isyan etti: Bunlar kim, nasıl girebiliyorlar bu topraklara?         
15:14
Sel Kastamonu'na felaketi yaşattı! Bir ilçe adeta araba mezarlığına döndü Sel Kastamonu'na felaketi yaşattı! Bir ilçe adeta araba mezarlığına döndü         
15:04
Bu fakültenin yıldır öğrencisi yokmuş! Dekan ve personele yıllarca maaş yatmış! Bu fakültenin yıldır öğrencisi yokmuş! Dekan ve personele yıllarca maaş yatmış!         
13:57
Aile buluşmasında toplu ölüm! Tuz yerine gübre atılan yemeği yiyen 24 kişi yaşamını yitirdi Aile buluşmasında toplu ölüm! Tuz yerine gübre atılan yemeği yiyen 24 kişi yaşamını yitirdi         
13:19
Şenay Forbes'in siyah mayolu pozuna ilk yorum oyuncu sevgilisi Hamza Yazıcı'dan geldi Şenay Forbes'in siyah mayolu pozuna ilk yorum oyuncu sevgilisi Hamza Yazıcı'dan geldi         
12:22
Eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen'den mültecilere çözüm önerisi: Suriye yönetimiyle masaya oturmak şart Eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen'den mültecilere çözüm önerisi: Suriye yönetimiyle masaya oturmak şart         
11:55
TRT Müzik'te program yapan Muazzez Ersoy, yaşadığı mikrofon sorununa ''Mobbing yapılıyorsa anlaşmam feshedilsin'' sözleriyle resti çekti TRT Müzik'te program yapan Muazzez Ersoy, yaşadığı mikrofon sorununa ''Mobbing yapılıyorsa anlaşmam feshedilsin'' sözleriyle resti çekti         
11:09
Türkiye'ye tatile gelen Rus gencin cansız bedeni denizin üzerinde korkunç şekilde bulundu Türkiye'ye tatile gelen Rus gencin cansız bedeni denizin üzerinde korkunç şekilde bulundu         
21:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2021 19:22:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Galatasaray Başkanı Burak Elmas: Falcao'nun brüt maliyeti 9.5 milyon dolar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement