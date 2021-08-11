Galatasaray Başkanı Burak Elmas: Falcao'nun brüt maliyeti 9.5 milyon dolar

Transferin büyük bir kısmını bitiren Galatasaray, takımdan ayrılacak futbolculara odaklandı. Sarı-kırmızılılarda başkan Burak Elmas, takımdan gönderilecekler listesinin başında bulunan Radamel Falcao'nun maliyetini açıkladı.
Divan Kurulu toplantısına konuşan Burak Elmas, Radamel Falcao'nun maliyetine ilişkin, "Falcao'nun brüt maliyeti 9.5 milyon dolar. Oyuncuyu serbest bıraksanız da bu yükümlülük değişmiyor" ifadelerini kullandı. Sarı-kırmızılı kulüp, deneyimli futbolcuyu elden çıkararak maaş yükünden kurtulmak istiyor.
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