Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın açıklamaları sonrası ortalık yıkıldı! Taraftarın, TFF'ye tepkisi çok büyük

Galatasaray Başkanı Burak Elmas bugün yaptığı açıklamada, TFF'nin haksız kararlarla sarı-kırmızılı takıma diz çöktürmek amacında olduğunu söyledi. Bu ifadelerin ardından sarı-kırmızılı taraftarlardan sosyal medyada TFF'ye tepki yağdı.

"GALATASARAY'IN ÇÖZÜM ODAKLI İRADESİNİ ZAAF OLARAK GÖRMEYİN"

Oğulcan Çağlayan'ın transferine ilişkin Çaykur Rizespor'la yaşanan ihtilaf ve Marcao'ya verilen 8 maçlık cezaya ilişkin konuşan Burak Elmas, TFF ve kurullarının Galatasaray'a bedel ödetmeye çalıştığını söyledi. Elmas yaptığı açıklamada, "Galatasaray bedeli neyse öder ve bunun altında ezilirsiniz. Sizi son kez uyarıyorum. Galatasaray bugüne kadar buna benzer birçok mücadele verdi. Galatasaray'ın çözüm odaklı iradesini zaaf olarak görmeyin. Galatasaray bundan sonra bütün bu olayların takipçisidir" dedi.

TFF'YE YÖNELİK TEPKİ PAYLAŞIMLARI 20 BİNİ GEÇTİ

Burak Elmas'ın bu açıklamalarının üzerine sarı-kırmızılı taraftarlar sosyal medyada TFF'ye yönelik organize oldu. "Galatasaray düşmanı TFF" etiketiyle20 binlercin üzerinde paylaşım yapan taraftarlar, TFF'ye büyük tepki gösterdiateş püskürdü.