Geçtiğimiz sezon birçok transferde karşı karşıya gelen Fenerbahçe ve Galatasaray, yeni sezon öncesi de düelloya girdi. İrfan Can Kahveci'nin yankıları hala sürerken, Türk futbolunun iki devi bu kez bir başka büyük transfer operasyonuna girişiyor.
Fenerbahçe'nin uzun süredir kadrosuna katmaya çalıştığı, Başakşehir'in tecrübeli futbolcusu Edin Visca için Galatasaray devreye girdi. Teknik direktör Fatih Terim'in kadrosunda görmeyi çok istediği Visca'nın maliyetini masaya yatırmak amacıyla Sarı-Kırmızılı kulübün yeni yönetimi ile Başakşehir yetkilileri önümüzdeki hafta masaya oturacak.
Galatasaray, Visca transferini bitirerek İrfan Can'ı kapan Fenerbahçe'ye de bir ders vermek istiyor. Ali Koç'un Visca konusunda nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor.
Son Dakika › Spor › Galatasaray Başkanı Burak Elmas, İrfan Can transferinin intikamını Edin Visca ile alacak - Son Dakika Spor