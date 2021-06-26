Üye Girişi
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, İrfan Can transferinin intikamını Edin Visca ile alacak - Son Dakika

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, İrfan Can transferinin intikamını Edin Visca ile alacak

26.06.2021 12:10

Fenerbahçe'nin uzun süredir transferi için mesai harcadığı Edin Visca için Galatasaray devreye girdi. Cimbom, Fatih Terim'in çok istediği başarılı futbolcu için önümüzdeki hafta Başakşehir yönetimiyle masaya oturacak. Terim'in raporu doğrultusunda Burak Elmas, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'la Visca için ilk teması kuracak. İrfan Can'da çalım yiyen Aslan, Visca transferiyle Ali Koç'a yanıt vermek istiyor.

Geçtiğimiz sezon birçok transferde karşı karşıya gelen Fenerbahçe ve Galatasaray, yeni sezon öncesi de düelloya girdi. İrfan Can Kahveci'nin yankıları hala sürerken, Türk futbolunun iki devi bu kez bir başka büyük transfer operasyonuna girişiyor.

G.Saray Başkanı Burak Elmas, Visca'ya imza attırıp Ali Koç'un İrfan Can çalımına yanıt verecek

BİR SAVAŞ DAHA

Fenerbahçe'nin uzun süredir kadrosuna katmaya çalıştığı, Başakşehir'in tecrübeli futbolcusu Edin Visca için Galatasaray devreye girdi. Teknik direktör Fatih Terim'in kadrosunda görmeyi çok istediği Visca'nın maliyetini masaya yatırmak amacıyla Sarı-Kırmızılı kulübün yeni yönetimi ile Başakşehir yetkilileri önümüzdeki hafta masaya oturacak.

G.Saray Başkanı Burak Elmas, Visca'ya imza attırıp Ali Koç'un İrfan Can çalımına yanıt verecek

İRFAN CAN'IN İNTİKAMI

Galatasaray, Visca transferini bitirerek İrfan Can'ı kapan Fenerbahçe'ye de bir ders vermek istiyor. Ali Koç'un Visca konusunda nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, İrfan Can transferinin intikamını Edin Visca ile alacak

Galatasaray, Başakşehir, Fenerbahçe, Edin Visca, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray Başkanı Burak Elmas, İrfan Can transferinin intikamını Edin Visca ile alacak - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 12:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Sen beni çıldırtacaksın" dediği Muhsin Köse kimdir? Erzurum dağlarında bulunan 8 bin yıllık kaya resimleri, şehrin tarihini tamamen değiştirebilir 12:08 Erzurum dağlarında bulunan 8 bin yıllık kaya resimleri, şehrin tarihini tamamen değiştirebilir Kanal İstanbul projesi karşıtları temel atma törenine damga vurdu! 11:58 Kanal İstanbul projesi karşıtları temel atma törenine damga vurdu! "Ya Kanal Ya İstanbul" pankartı astılar
Teknede aşka geldiler! İtalyan güzel Diletta Leotta ve Can Yaman arasında sıcak dakikalar yaşandı 11:23 Teknede aşka geldiler! İtalyan güzel Diletta Leotta ve Can Yaman arasında sıcak dakikalar yaşandı Saç saça baş başa kavga eden Ciciş kardeşler, dudaktan öpüştükleri videoyu paylaştı: Biz barıştık 10:55 Saç saça baş başa kavga eden Ciciş kardeşler, dudaktan öpüştükleri videoyu paylaştı: Biz barıştık Kıdem tazminatında sevindiren zam müjdesi! Tavan ücret 8 bin liranın üzerine çıkacak 10:31 Kıdem tazminatında sevindiren zam müjdesi! Tavan ücret 8 bin liranın üzerine çıkacak
Avukatın etek boyuna müdahale eden hakim için karar verildi 10:15 Avukatın etek boyuna müdahale eden hakim için karar verildi Şampiyon Edirne'nin aşılama sırrını Vali Canalp verdi: Sırası geleni tek tek aradık 09:34 Şampiyon Edirne'nin aşılama sırrını Vali Canalp verdi: Sırası geleni tek tek aradık

Son Dakika Haberleri
12:25 Geç kalacağını anlayınca yalın ayak koşmaya başladı! YKS öğrencisi son anda sınava yetişti
12:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Sen beni çıldırtacaksın" dediği Muhsin Köse kimdir?
12:10 Galatasaray Başkanı Burak Elmas, İrfan Can transferinin intikamını Edin Visca ile alacak
11:59 Sadece 4 dakika geç kalmışlardı! İki öğrenci YKS sınavına alınmadı
11:58 Kanal İstanbul projesi karşıtları temel atma törenine damga vurdu! "Ya Kanal Ya İstanbul" pankartı astılar
11:35 Macaristan'ın hocası Rossi, Fenerbahçeli Attila Szalai'ye övgüler yağdırdı
11:20 Kimliği olmayan öğrencilerin 1 senelerini, polis ekiplerinin yoğun mücadelesi kurtardı
11:18 Ali Koç'tan yeni hamle! Aziz Yıldırım'ın manevi oğlu Özgür Özaktaç'ı yönetim listesine aldı
11:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla temeli atılacak olan Kanal İstanbul için tarihi gün
10:59 Fatih Terim direksiyonun başına geçip, Başkan Burak Elmas'ı gezintiye çıkardı
Geç kalacağını anlayınca yalın ayak koşmaya başladı! YKS öğrencisi son anda sınava yetişti Geç kalacağını anlayınca yalın ayak koşmaya başladı! YKS öğrencisi son anda sınava yetişti         
12:25
3 yıl önce 5 dönüm araziye ektiği yaban mersininden, bu yıl 250 bin lira kazanacak 3 yıl önce 5 dönüm araziye ektiği yaban mersininden, bu yıl 250 bin lira kazanacak         
12:13
Sadece 4 dakika geç kalmışlardı! İki öğrenci YKS sınavına alınmadı Sadece 4 dakika geç kalmışlardı! İki öğrenci YKS sınavına alınmadı         
12:00
Otomobil ile işçi servisi çarpıştı, kazada yaralanan bir vatandaş sağlık ekipleri tarafından olay yerinde unutuldu Otomobil ile işçi servisi çarpıştı, kazada yaralanan bir vatandaş sağlık ekipleri tarafından olay yerinde unutuldu         
11:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla temeli atılacak olan Kanal İstanbul için tarihi gün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla temeli atılacak olan Kanal İstanbul için tarihi gün         
11:12
Alternatif tıp adı altında işkence! Hastanın belinden iki adet delik açıp, deri altından çamaşır ipi geçirdiler Alternatif tıp adı altında işkence! Hastanın belinden iki adet delik açıp, deri altından çamaşır ipi geçirdiler         
10:48
Florya'da ilk kriz yaşandı! Mbaye Diagne'nin cevabı Fatih Terim'i çıkmaza soktu Florya'da ilk kriz yaşandı! Mbaye Diagne'nin cevabı Fatih Terim'i çıkmaza soktu         
10:27
Elazığ'ın Kuşbayırı köyündeki deprem hasarı gün ağarınca ortaya çıktı! Vatandaşlar gece sokakta kaldı Elazığ'ın Kuşbayırı köyündeki deprem hasarı gün ağarınca ortaya çıktı! Vatandaşlar gece sokakta kaldı         
09:54
Genç pilotun ölümünde kız arkadaşından dikkat çeken iddia: Bana yumruk attı Genç pilotun ölümünde kız arkadaşından dikkat çeken iddia: Bana yumruk attı         
09:31
Zorlu yarışma Survivor 2021'de İsmail Balaban şampiyon oldu Zorlu yarışma Survivor 2021'de İsmail Balaban şampiyon oldu         
00:44
Show Ana Haber'i bırakan Ece Üner, Kanal D'ye transfer oldu! Artık reality şov sunacak Show Ana Haber'i bırakan Ece Üner, Kanal D'ye transfer oldu! Artık reality şov sunacak         
21:14
Cristiano Ronaldo'nun formunu nasıl koruduğu ortaya çıktı: Brokoli, tavuk, pirinç ve bir litre su Cristiano Ronaldo'nun formunu nasıl koruduğu ortaya çıktı: Brokoli, tavuk, pirinç ve bir litre su         
21:00
Doktorun inanılmaz mücadelesi! Sedyenin üzerine çıktı, 12 yaşındaki çocuğu böyle kurtardı Doktorun inanılmaz mücadelesi! Sedyenin üzerine çıktı, 12 yaşındaki çocuğu böyle kurtardı         
20:05
Açılışta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran koruması oldu: Muhsin sen beni çıldırtacaksın Açılışta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran koruması oldu: Muhsin sen beni çıldırtacaksın         
18:04
Cumhurbaşkanı, konuşmasını dışarıdan dinlemeye çalışan vatandaşları içeri aldırdı: Polis arkadaşlar bariyerleri hemen kaldırıversin Cumhurbaşkanı, konuşmasını dışarıdan dinlemeye çalışan vatandaşları içeri aldırdı: Polis arkadaşlar bariyerleri hemen kaldırıversin         
15:48
Anne tavana asılı, baba tüfekle vurulmuş! Dehşetin yaşandığı çadırda minik Ali uyurken bulundu Anne tavana asılı, baba tüfekle vurulmuş! Dehşetin yaşandığı çadırda minik Ali uyurken bulundu         
14:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2021 12:39:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Galatasaray Başkanı Burak Elmas, İrfan Can transferinin intikamını Edin Visca ile alacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement