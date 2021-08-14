Galatasaray Başkanı Burak Elmas sözünü yerine getiriyor! Kulübe 100 milyon dolar verecek sponsoru buldu

Ajansspor'dan Burhan Can Terzi'nin haberine göre Galatasaray, yeni stat isim sponsorunu iki hafta içinde açıklayacak. Uluslararası bir firma ile 5+5 yıllık sözleşme imzalanacak.

SEÇİM VAADİ

Başkan Burak Elmas, seçim sürecinde 100 milyon dolarlık bir anlaşma vaadinde bulunmuştu. Bu söz iki hafta içinde gerçeğe dönüşecek.

FORMA SPONSORLUĞU DIŞINDA

Bu projeye forma sponsorluk anlaşması dahil değil. Stat isim hakkından 10 sene boyunca her sezon 10 milyon dolar kasaya girecek. Forma sponsorunun da kısa süre içinde belli olacağı aktarıldı.