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Galatasaray Başkanı Burak Elmas sözünü yerine getiriyor! Kulübe 100 milyon dolar verecek sponsoru buldu - Son Dakika

Galatasaray Başkanı Burak Elmas sözünü yerine getiriyor! Kulübe 100 milyon dolar verecek sponsoru buldu

14.08.2021 14:54
Galatasaray Başkanı Burak Elmas sözünü yerine getiriyor! Kulübe 100 milyon dolar verecek sponsoru buldu, System.String[]

Burak Elmas, seçim vaadi olarak sunduğu 100 milyon dolarlık sponsorluk sözünü yerine getiriyor. İki hafta içinde resmi açıklamanın geleceği belirtilirken, uluslararası bir firma ile stat isim hakkı için 5+5 yıllık anlaşma yapıldı. Galatasaray bu anlaşmadan 100 milyon dolar gelir elde edecek.

Ajansspor'dan Burhan Can Terzi'nin haberine göre Galatasaray, yeni stat isim sponsorunu iki hafta içinde açıklayacak. Uluslararası bir firma ile 5+5 yıllık sözleşme imzalanacak.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, kulübe 100 milyon dolar verecek sponsoru buldu

SEÇİM VAADİ

Başkan Burak Elmas, seçim sürecinde 100 milyon dolarlık bir anlaşma vaadinde bulunmuştu. Bu söz iki hafta içinde gerçeğe dönüşecek.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, kulübe 100 milyon dolar verecek sponsoru buldu

FORMA SPONSORLUĞU DIŞINDA

Bu projeye forma sponsorluk anlaşması dahil değil. Stat isim hakkından 10 sene boyunca her sezon 10 milyon dolar kasaya girecek. Forma sponsorunun da kısa süre içinde belli olacağı aktarıldı.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas sözünü yerine getiriyor! Kulübe 100 milyon dolar verecek sponsoru buldu

Burak Elmas, Galatasaray, dolar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray Başkanı Burak Elmas sözünü yerine getiriyor! Kulübe 100 milyon dolar verecek sponsoru buldu - Son Dakika Spor


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