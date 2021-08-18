Üye Girişi
Burak Elmas: "Marcao'ya gereken cezayı vereceğiz" - Son Dakika

Burak Elmas: "Marcao'ya gereken cezayı vereceğiz"

18.08.2021 15:56

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Brezilyalı futbolcu Marcao ile ilgili yaptığı açıklamada, "Oyuncumuz bu konuda gerekli açıklamayı yaptı.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Brezilyalı futbolcu Marcao ile ilgili yaptığı açıklamada, "Oyuncumuz bu konuda gerekli açıklamayı yaptı. Biz teknik direktörümüzle, takım kaptanlarımızla, hepsi ile görüşerek, aile içinde gerektiği şekilde gereken cezayı vereceğiz. Başka kimse Galatasaray üzerinden racon kesmeye, reyting kasmaya çalışmasın" dedi.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Giresunspor maçında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na fiziksel müdahalede bulunan Brezilyalı futbolcu Marcao hakkında kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Yönetim olarak bu olayı tasvip etmediklerini belirtiklerini vurgulayan Başkan Elmas, "Bizim kulüp içi disiplin talimatımız var. Bu disiplin talimatı gereği yapılması gereken örneğin, savunma alma. Bu savunma sonrası teknik heyet raporu alma. Bunun sonucunda gerekli yaptırımları yapmak üzere net belirtilmiş konularımız var. Biz disiplin sürecini kulübümüz içerisinde çalıştırmaya başladık. Dışarıda gelişen olayları yakından takip ediyoruz. Hiç kimse unutmasın ki Galatasaray kuvvetli bir ailedir. Dışarıda sadece kendi hevesleri için, Galatasaray'da alınması istenen aksiyonları kimse Galatasaray'a dikte edemez. Özellikle bazı televizyonlarda, bazı yorumcuların yaptığı seviyesiz yorumlara cevap vermiyor oluşumuz, nezaketimiz yanlış anlaşılmasın. Gerekli olduğu zaman en sert tepkiyi veririz. Ama herkes de dikkatli olsun. Galatasaray ile uğraşmasınlar. Biz tasvip etmediğimiz konuda iç ceza prosedür işlemlerini başlattık. Bu bir aile meselesidir. Tek sıkıntısı canlı yayında meydana gelmesidir. Oyuncumuz bu konuda gerekli açıklamayı yaptı. Biz teknik direktörümüzle, takım kaptanlarımızla, hepsi ile görüşerek, aile içinde gerektiği şekilde, gereken cezayı vereceğiz. Başka kimse Galatasaray üzerinden racon kesmeye, reyting kasmaya çalışmasın. Galatasaray çok büyük bir aile. Biz bir aile olarak bu tür sorunları Galatasaray değerlerine uygun halletmenin yolunu zaten biliyoruz. Buradan bunu yapmaya çalışanları şiddetle uyarıyorum" diye konuştu.

-İHA-

Burak Elmas: Marcao'ya gereken cezayı vereceğiz
Burak Elmas: Marcao'ya gereken cezayı vereceğiz
Burak Elmas: Marcao'ya gereken cezayı vereceğiz
Burak Elmas: Marcao'ya gereken cezayı vereceğiz

Burak Elmas, Galatasaray, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Burak Elmas: 'Marcao'ya gereken cezayı vereceğiz' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

28 Şubat davasında yeni gelişme! Çevik Bir ile Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 14 kişi için tutuklama kararı 17:07 28 Şubat davasında yeni gelişme! Çevik Bir ile Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 14 kişi için tutuklama kararı Kadınların Taliban'la ilgili anlattıkları tüyler ürpertti!: Kıza birçok kez tecavüz edip aylar sonra hamile olarak getirdiler 16:55 Kadınların Taliban'la ilgili anlattıkları tüyler ürpertti!: Kıza birçok kez tecavüz edip aylar sonra hamile olarak getirdiler ABD basınından ortaya atılan ilginç iddia: Taliban, 1 trilyon dolarlık madenlerin de sahibi oldu 16:42 ABD basınından ortaya atılan ilginç iddia: Taliban, 1 trilyon dolarlık madenlerin de sahibi oldu
PKK/YPG'li teröristler Suriye'nin başkenti Afrin'e füzeli saldırı düzenledi: 3 ölü, 4 yaralı 16:34 PKK/YPG'li teröristler Suriye'nin başkenti Afrin'e füzeli saldırı düzenledi: 3 ölü, 4 yaralı Pereira'nın basın toplantısındaki performansı taraftarı memnun etti: Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Chelsea nasıl oynuyor? 16:16 Pereira'nın basın toplantısındaki performansı taraftarı memnun etti: Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Chelsea nasıl oynuyor? Bu görüntüler endişe yarattı! Taliban zulmü çocukları da kanlar içinde bıraktı 15:47 Bu görüntüler endişe yarattı! Taliban zulmü çocukları da kanlar içinde bıraktı
Son Dakika: Michy Batshuayi, resmen Beşiktaş'ta! 3 milyon 165 bin euro garanti ücret ödenecek 15:13 Son Dakika: Michy Batshuayi, resmen Beşiktaş'ta! 3 milyon 165 bin euro garanti ücret ödenecek ABD, 150 kişilik kargo uçağına 640 Afgan'ı alarak Uganda'ya bıraktı 14:31 ABD, 150 kişilik kargo uçağına 640 Afgan'ı alarak Uganda'ya bıraktı

Son Dakika Haberleri
17:06 28 Şubat davasında yeni gelişme! Çevik Bir ile Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 14 kişi için tutuklama kararı
16:59 İran, Afgan mültecilerini ülkesine almama kararı aldı
16:53 Ülkesini terk eden Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, ailesiyle birlikte Birleşik Arap Emirlikleri'ne sığındı
16:41 ABD basınından ortaya atılan ilginç iddia: Taliban, 1 trilyon dolarlık madenlerin de sahibi oldu
16:39 Sadık Çiftpınar, Yeni Malatyaspor ile anlaşma sağladı! Fenerbahçe duygusal bir paylaşımla veda etti
16:34 PKK/YPG'li teröristler Suriye'nin başkenti Afrin'e füzeli saldırı düzenledi: 3 ölü, 4 yaralı
16:16 Pereira'nın basın toplantısındaki performansı taraftarı memnun etti: Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Chelsea nasıl oynuyor?
16:15 "Efsane komutan"ın oğlu Amrullah Salih Taliban'a karşı sahaya indi: Milyonları hayal kırıklığına uğratmayacağım
15:55 Burak Elmas'tan, Marcao'nun yumruk olayına çarpıcı sözler: Galatasaray üzerinden kimse racon kesmeye çalışmasın
15:54 Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Afganistan'daki Mehmetçiğin hayatını tehlikeye atmamız söz konusu olamaz
Barcelona, Messi'nin ayrılığı sonrası 10 numarayı Coutinho'ya teklif etti! Taraftarlar isyan bayrağını açtı Barcelona, Messi'nin ayrılığı sonrası 10 numarayı Coutinho'ya teklif etti! Taraftarlar isyan bayrağını açtı         
17:16
İran, Afgan mültecilerini ülkesine almama kararı aldı İran, Afgan mültecilerini ülkesine almama kararı aldı         
17:00
Ülkesini terk eden Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, ailesiyle birlikte Birleşik Arap Emirlikleri'ne sığındı Ülkesini terk eden Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, ailesiyle birlikte Birleşik Arap Emirlikleri'ne sığındı         
16:53
Sadık Çiftpınar, Yeni Malatyaspor ile anlaşma sağladı! Fenerbahçe duygusal bir paylaşımla veda etti Sadık Çiftpınar, Yeni Malatyaspor ile anlaşma sağladı! Fenerbahçe duygusal bir paylaşımla veda etti         
16:40
Yeşilçam'ın sevilen oyuncusu Ali İnce, son yolculuğuna uğurlandı Yeşilçam'ın sevilen oyuncusu Ali İnce, son yolculuğuna uğurlandı         
16:30
"Efsane komutan"ın oğlu Amrullah Salih Taliban'a karşı sahaya indi: Milyonları hayal kırıklığına uğratmayacağım         
16:16
İntihar notu bırakıp kayıplara karıştı: Zaten yaşayan bir ölü gibiydim İntihar notu bırakıp kayıplara karıştı: Zaten yaşayan bir ölü gibiydim         
15:35
Taliban'dan hırsız olduğunu iddia ettikleri adama akıl almaz işkence: Siyah katrana bulayıp meydanda gezdirdiler Taliban'dan hırsız olduğunu iddia ettikleri adama akıl almaz işkence: Siyah katrana bulayıp meydanda gezdirdiler         
14:35
Norveç'te çirkin skandal! 12 futbolcu, 4 kadınla stadyumun her yerinde cinsel ilişkiye girmiş Norveç'te çirkin skandal! 12 futbolcu, 4 kadınla stadyumun her yerinde cinsel ilişkiye girmiş         
14:31
Sosyal medyada çok beğenildi! Başarılı oyuncu Nesrin Cavadzade, iç çamaşırsız elbiseli pozlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekti Sosyal medyada çok beğenildi! Başarılı oyuncu Nesrin Cavadzade, iç çamaşırsız elbiseli pozlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekti         
14:15
Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'na yumruk atan Marcao'ya verilecek ceza netleşti! Satılması gündemde Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'na yumruk atan Marcao'ya verilecek ceza netleşti! Satılması gündemde         
13:32
AK Partili vekil Abdulkadir Özel'den tepki çeken paylaşım! Eleştiri bombardımanına tutulunca silmek zorunda kaldı AK Partili vekil Abdulkadir Özel'den tepki çeken paylaşım! Eleştiri bombardımanına tutulunca silmek zorunda kaldı         
13:17
Açıklamaları ile kendini ılımlı göstermeye çalışan Taliban, burka giymeyen kadınları infaz etmeye başladı Açıklamaları ile kendini ılımlı göstermeye çalışan Taliban, burka giymeyen kadınları infaz etmeye başladı         
12:30
Afgan kadınların yakarışları yürek parçaladı! Taliban zulmünden kaçabilmek için ABD askerlerine yalvardılar Afgan kadınların yakarışları yürek parçaladı! Taliban zulmünden kaçabilmek için ABD askerlerine yalvardılar         
12:15
Kardeşlerim dizisinde külotlu çorap krizi! Sadece iki oyuncuya giydirilen çoraplar izleyici tarafından tepki topladı Kardeşlerim dizisinde külotlu çorap krizi! Sadece iki oyuncuya giydirilen çoraplar izleyici tarafından tepki topladı         
12:09
5 çocuk babası kuzeninin istismarına uğrayan 14 yaşındaki kız, yaşadığı dehşeti anlattı: Yumruk atarak beni kanlar içerisinde bıraktı 5 çocuk babası kuzeninin istismarına uğrayan 14 yaşındaki kız, yaşadığı dehşeti anlattı: Yumruk atarak beni kanlar içerisinde bıraktı         
11:35
İki haftada 4 kilo veren Serenay Sarıkaya turuncu bikinili fit pozuyla hayran bıraktı İki haftada 4 kilo veren Serenay Sarıkaya turuncu bikinili fit pozuyla hayran bıraktı         
22:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2021 17:22:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Burak Elmas: "Marcao'ya gereken cezayı vereceğiz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement