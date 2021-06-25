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Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, Anıtkabir'i ziyaret etti - Son Dakika

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, Anıtkabir'i ziyaret etti

25.06.2021 15:28

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas ve beraberindeki heyet, Anıtkabir'i ziyaret etti.

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas ve beraberindeki heyet, Anıtkabir'i ziyaret etti.

Sarı-kırmızılı kulübün geçen hafta yapılan kongresinde başkan seçilen Elmas ve yönetim kurulu, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi.

Elmas'ın mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve sonrasında İstiklal Marşı okundu. Törenin ardından Burak Elmas, Misak-ı Milli Kulesi'ndeki Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, deftere şunları yazdı:

"Aydınlanmacı fikirlerinden, mücadeleci kişiliğinden daima feyz aldığım, nutkunu rehber edindiğim Atam... Galatasaray Spor Kulübü 38. başkanı olarak manevi huzurunuzda bulunmaktan duyduğum gururu tarif etmem imkansız. Sizin yüz yıl önce vatan sathında sağladığınız 'Birliktelik ülküsü' ile yola çıktım. Büyük ve kadim Galatasaray ailesi olarak, Ali Sami Yen'den bugüne, birlikte çok şey başardık ve başarmaya devam edeceğiz. Fikriyatınızdan ayrılmayacağıma, kendim ve yönetim kurulu arkadaşlarım adına söz veriyor, manevi varlığınız önünde saygı ve minnetle eğiliyorum."

Öte yandan, Anıtkabir'de bulunan Galatasaraylı taraftarlar, başkan Burak Elmas'a yoğun ilgi gösterdi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, Anıtkabir'i ziyaret etti
Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, Anıtkabir'i ziyaret etti
Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, Anıtkabir'i ziyaret etti
Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, Anıtkabir'i ziyaret etti
Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, Anıtkabir'i ziyaret etti
Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, Anıtkabir'i ziyaret etti
Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, Anıtkabir'i ziyaret etti
Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, Anıtkabir'i ziyaret etti
Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, Anıtkabir'i ziyaret etti
Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, Anıtkabir'i ziyaret etti
Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, Anıtkabir'i ziyaret etti
Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, Anıtkabir'i ziyaret etti
Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, Anıtkabir'i ziyaret etti
Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, Anıtkabir'i ziyaret etti

Mustafa Kemal Atatürk, Galatasaray, Burak Elmas, Anıtkabir, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, Anıtkabir'i ziyaret etti - Son Dakika Spor


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