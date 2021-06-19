SPOR Galatasaray Başkanı Cengiz, başkanlık seçiminde oyunu kullandı

Adayların Galatasaray için mücadeleye devam edeceğini söyleyen Cengiz, Sağlıklı, uğurlu, fetret, ayrışma devrine girmeden, kazanan zafer sarhoşu olmasın. Kaybeden, üzülüp Galatasaray'dan vazgeçmesin. Galatasaray için mücadeleye devam ifadelerini kullandı.

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