Galatasaray Başkanı Cengiz: "Ben yapılandırma için devletimize teşekkür ediyorum" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Galatasaray Başkanı Cengiz: 'Ben yapılandırma için devletimize teşekkür ediyorum' - Son Dakika

Galatasaray Başkanı Cengiz: "Ben yapılandırma için devletimize teşekkür ediyorum"

7 saat önce

Soru soran basın mensubu Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in konuşması Konuşmanın sona ermesi ANKARA - Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, açıklamalarda bulundu.

Soru soran basın mensubu

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in konuşması

Konuşmanın sona ermesi ANKARA - Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, açıklamalarda bulundu.

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Galatasaray Başkanı Cengiz: Ben yapılandırma için devletimize teşekkür ediyorum

Mustafa Cengiz, Galatasaray, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 01:41 Kaynak: AA
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