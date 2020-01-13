Galatasaray Başkanı Cengiz: "Menajerlik ücretlerinin yayınlanmasını isteyen benim" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Galatasaray Başkanı Cengiz: 'Menajerlik ücretlerinin yayınlanmasını isteyen benim' - Son Dakika

Galatasaray Başkanı Cengiz: "Menajerlik ücretlerinin yayınlanmasını isteyen benim"

6 saat önce

Soru soran basın mensubu Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in konuşması ANKARA - Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, açıklamalarda bulundu.

Soru soran basın mensubu

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in konuşması ANKARA - Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, açıklamalarda bulundu. (2)

Galatasaray Başkanı Cengiz: Menajerlik ücretlerinin yayınlanmasını isteyen benim

Mustafa Cengiz, Galatasaray, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 01:50 Kaynak: AA
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