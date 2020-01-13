Son Dakika › Güncel › Galatasaray Başkanı Cengiz: 'Menajerlik ücretlerinin yayınlanmasını isteyen benim' - Son Dakika
Galatasaray Başkanı Cengiz: "Menajerlik ücretlerinin yayınlanmasını isteyen benim"
6 saat önce
Soru soran basın mensubu Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in konuşması ANKARA - Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 01:50 Kaynak: AA
Soru soran basın mensubu
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in konuşması ANKARA - Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, açıklamalarda bulundu. (2)
Son Dakika Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a sert yanıt: Edebim müsaade etmez Simon Kjaer'in sezon sonuna kadar Milan'a kiralandığı açıklandı İspanyollar yazdı! Falcao'yu Barcelona'ya önerdiler Sıtma olan Onyekuru ile ilgili Abdurrahim Albayrak'tan açıklama geldi