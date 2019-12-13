Galatasaray Başkanı Cengiz: Resmi olmayan bir makamda kulüp yöneticileriyle görüşebilirsiniz ama... - Son Dakika

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Galatasaray Başkanı Cengiz: Resmi olmayan bir makamda kulüp yöneticileriyle görüşebilirsiniz ama...
6 saat önce
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in açıklamaları İSTANBUL - Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 05:29 Kaynak: AA
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in açıklamaları İSTANBUL - Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, gazetecilerin sorularını yanıtladı.
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