Galatasaray Başkanı Cengiz - TFF, Kulüpler Birliği'nden gelecek yanıtı beklemeden karar aldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Galatasaray Başkanı Cengiz - TFF, Kulüpler Birliği'nden gelecek yanıtı beklemeden karar aldı - Son Dakika

Galatasaray Başkanı Cengiz - TFF, Kulüpler Birliği'nden gelecek yanıtı beklemeden karar aldı

6 saat önce

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in açıklamaları İSTANBUL - Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in açıklamaları İSTANBUL - Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Galatasaray Başkanı Cengiz - TFF, Kulüpler Birliği'nden gelecek yanıtı beklemeden karar aldı

Mustafa Cengiz, Galatasaray, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 05:44 Kaynak: AA
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