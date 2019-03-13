Galatasaray Başkanı: Devleti ürküttüler
1 saat önce
Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, kulüplerin borçlarının hızlıca yapılandırılması gerektiğini söyleyerek, "Hiç bir şey göründüğü gibi değil" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 05:30
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