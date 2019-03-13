Son Dakika Haberleri: Galatasaray Başkanı: Devleti ürküttüler

Galatasaray Başkanı: Devleti ürküttüler

1 saat önce

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, kulüplerin borçlarının hızlıca yapılandırılması gerektiğini söyleyerek, "Hiç bir şey göründüğü gibi değil" dedi.

Galatasaray Başkanı: Devleti ürküttüler, System.String[]
Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, kulüplerin borçlarının hızlıca yapılandırılması gerektiğini söyleyerek, "Hiç bir şey göründüğü gibi değil" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 05:30 

Mustafa Cengiz, Galatasaray Spor Kulübü, Ekonomi
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