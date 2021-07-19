Galatasaray'da yüksek maliyetli 4 futbolcuyla yollar ayrılıyor. Başkan Burak Elmas'ın basın toplantısında, "Takımdan ayrılması mecbur olan oyuncularımızın bazılarıyla bire bir ben görüştüm, başkan olarak bu tebligatları ben yaptım" dediği futbolcuların isimleri belli oldu.
Sporx'in haberine göre; Başkan Elmas'ın bire bir görüşme yaptığı 4 ismin Galatasaray'ın en yüksek maaş alan 5 futbolcusundan 4'ünün olduğu belirlendi. O isimler; Falcao, Diagne, Babel, Sofiane Feghouli,
4 futbolcunun maliyeti:
Burak Elmas ayrılacak futbolcularla ilgili yaptığı açıklamada, "Takımdan ayrılması mecbur olan oyuncularımızın bazılarıyla bire bir ben görüştüm, başkan olarak bu tebligatları ben yaptım. Sayısını söylemeyeyim, futbolcularımıza saygısızlık olmasın ama durum bu" ifadelerini kullanmıştı.
Son Dakika › Spor › Galatasaray Başkanı Elmas bizzat görüştü! 4 yabancı futbolcu takımdan gönderiliyor - Son Dakika Spor