Galatasaray Başkanı Elmas, gazeteci Tahir Kum'la atıştı

Türkiye'de ilk kez görüntülendi! Yunus sandılar ama gerçek çok başka çıktı

Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, dün kulüp televizyonunda TFF ve kurulları hakkında çok sert açıklamalar yaptı. Epözdemir geçtiğimiz haftalarda Oğulcan Çağlayan'la ilgili Tahkim'in ilettiği karar hakkında, "Oy çokluğu ile alınmış yazıyor ama bize gelen evrakta oy birliği yazıyor. Bu hukuk garabetidir" demişti.

"ALTINDA KALIRSINIZ"

Burak Elmas da Oğulcan Çağlayan ve Marcao kararlarıyla ilgili konuştu dün. Elmas, "Oğulcan ile ilgili protolle bizi Marcao'nun cezası ile tehdit ediyorlar. Galatasaray'a karşı lobi ve suç örgütü var. Galatasaray bedeli öder ama altında kalırsınız" diye çıktı.

"BİLGİ NOTUYLA ÇÖKMESİ GİBİ"

Hürriyet Gazetesi yazarı Tahir Kum Elmas ve Epözdemir'in basın toplansıyla ilgili, "Sn Burak Elmas ve Sn Rezan Epözdemir'in Oğulcan ve Marcao konusunda 'senaryolarının' çökmesi an meselesidir. Tıpkı Sn.Epözdemir'in; Tahkim'in son Oğulcan kararıyla ilgili, "oy birliği" konusundaki "senaryosunun" aynı toplantıda kendisine gelen bilgi notuyla çökmesi gibi.

"RAHATSIZLIKLARINI ANLAYABİLİYORUZ"

Başkan Burak Elmas da bu paylaşımı alıntılayıp, "Türk Futbolunun geleceğini kendi çıkarları uğruna heba etmekten çekinmeyen zihniyetin temsilcilerinin rahatsızlıklarını anlayabiliyoruz!" yanıtını verdi. Ardından Galatasaraylı taraftarlardan Tahir Kum'a tepkiler yükseldi.

"KARAR SAATİ 16.00"

Kum ilerleyen saatlerde bir paylaşım daha yaptı. Bu paylaşımda "İddiaya göre; Galatasaray, Rizespor'un gönderdiği ve 17.00'a kadar imzalanmasını istediği protokolle tehdit edildi. İmzalanmayınca da Marcao'nun cezası 8 maça yükseltildi. Bilgi notu; PFDK'nın karar saati 16.00" ifadelerine yer verdi. Kum'un bu gönderisine ise bir yanıt gelmedi.