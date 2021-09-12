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Galatasaray Başkanı Elmas, milli takıma Fatih Terim'in istenmesi durumunda buna izin vermeyeceklerini söyledi Açıklaması - Son Dakika

Galatasaray Başkanı Elmas, milli takıma Fatih Terim'in istenmesi durumunda buna izin vermeyeceklerini söyledi Açıklaması

12.09.2021 18:36
Galatasaray Başkanı Elmas, milli takıma Fatih Terim'in istenmesi durumunda buna izin vermeyeceklerini söyledi Açıklaması, System.String[]

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, A Milli Futbol Takımı'na Fatih Terim'in çağrılması durumunda buna izin vermeyeceklerini söyledi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, A Milli Futbol Takımı'na Fatih Terim'in çağrılması durumunda buna izin vermeyeceklerini söyledi.

Süper Lig'de Trabzonspor ile karşılaşacakları maç için Trabzon'a gelen Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, Trabzon Havalimanı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Teknik direktör Fatih Terim desteğiyle yeni bir takım kurulduğunu belirten Elmas, takımın yanında olmak için Trabzon'a geldiğini belirtti.

Milli takımda Şenol Güneş'in gitmesinin ardından Fatih Terim'e teklif gelmesi durumunda düşüncesi sorulan Elmas, "Bizim düşüncemiz burada çok net. Zaten uzun vadeli bir plan yaptık hocamızla beraber. Galatasaray'ın geleceğine etki edecek bir takım kuruyoruz. Dolayısıyla böyle bir şeye asla taraf olmayız ve izin vermeyiz. Hocamızın da böyle bir teklifi kabul edeceğini zannetmiyorum." dedi.

Cezalı olması dolayısıyla maçı seyredemeyecek olması sorulan Elmas, şunları kaydetti:

"Bununla ilgili gerekli yorumları yaptık. Artık konu hukuka yansıdı. Gerekli suç duyurularını yaptık. Davamızı hukuk yoluyla, adalete güvenerek takip etmeye devam edeceğiz. Cezalı olsak da bu bizim takımımızın yanında olmamızı engellemeyecek. Bundan sonra da cezamız sürecinde deplasmanlarda takımızın yanında olmaya devam edeceğim. Umarız Türk futbolu arzu ettiğimiz gibi her şeye herkese eşit mesafede adil ve dürüst yönetim şartlarına kısa zamanda kavuşur. Bunun için de Galatasaray olarak mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz."

Trabzonspor karşılaşmasını kazanmak istediklerini aktaran Elmas, şöyle devam etti:

"Güzel bir maç olsun. Tabii ki herkes kazanmak ister. Bana kalsa bizim kazandığımız bir maç olsun isterim ama çok hızlı bir tempoyla başladık. Maalesef Türk futbolu son dönemdeki Avrupa'daki başarısız sonuçlarından dolayı ikinci olan 3 ön eleme oynuyor. Seneye Şampiyonlar Ligi'nde de büyük ihtimalle şampiyon olan kulüp 2 ön eleme oynayacak. Hızlı bir giriş yaptık ama bu sürede transferlerimizi yaptık. Bambaşka stratejilerle bu transferleri gerçekleştirdik. Oyuncularımız bir arada yeterince oynayamadılar ama aldığımız oyuncuların kalitesinden memnunuz. Sahada gördüğümüzden de memnunuz. Çok ciddi bir çalışma. Bugün oyuncularımızın bir takım olarak beraber hareket edip sahada mücadele etmeleri umarım galibiyetle biter ama en azından bunu hepimiz arzu ediyoruz."

Trabzon'un Galatasaray'la iyi ilişkileri olan bir şehir olduğunu aktaran Elmas, "Bunu zaman zaman farklı şekillerde bozmaya çalışanlar oldu ama biz Galatasaray olarak Trabzonspor'la beraber oturup maç seyretmişliğimiz de var. Dolayısıyla dostluğumuz bizim dönemimizde tekrar eskisi gibi güzel bir dostluğa çevirip dostlukla beraber yürümek istiyoruz. Sayın Ahmet Ağaoğlu ile de çok yakın güzel ilişkilerimiz var. Umarım iki takıma Türk futboluna yakışan bir mücadele olur. Bu arada Ağaoğlu'nun kızı bir trafik kazası geçirdi. Kendisini aradım ona da Trabzon camiasına da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." diye konuştu.

Ligi değerlendiren Elmas, "Her takım güçlenmek için bir takım hamleler yapıyor. Bunların sonucunu lig sonunda göreceğiz. Biz bir senelik değil uzun vadeli planların sonucu hamleler yapıyoruz. Diğer takımlara da saygı duyuyoruz. Bu yapılan yatırımların sonuçlarını göreceğiz. Yaptığımız her yatırım da Galatasaray'ın uzun vadeli finansal sağlığı ve sürdürülebilirliğini düşünüyoruz ve bir hikaye yaratmaya çalışıyoruz. Diğer takımların stratejilerine saygı duyuyoruz ve sonucu sahada göreceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.

Galatasaray Başkanı Elmas, milli takıma Fatih Terim'in istenmesi durumunda buna izin vermeyeceklerini söyledi Açıklaması
Galatasaray Başkanı Elmas, milli takıma Fatih Terim'in istenmesi durumunda buna izin vermeyeceklerini söyledi Açıklaması

Galatasaray, Burak Elmas, Fatih Terim, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Galatasaray Başkanı Elmas, milli takıma Fatih Terim'in istenmesi durumunda buna izin vermeyeceklerini söyledi Açıklaması - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Galatasaray Başkanı Elmas, milli takıma Fatih Terim'in istenmesi durumunda buna izin vermeyeceklerini söyledi Açıklaması - Son Dakika
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