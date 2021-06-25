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Galatasaray Başkanı Elmas ve yönetim kurulu Anıtkabir'de - Son Dakika

Galatasaray Başkanı Elmas ve yönetim kurulu Anıtkabir'de

25.06.2021 15:59
Galatasaray Başkanı Elmas ve yönetim kurulu Anıtkabir'de, System.String[]

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, "Galatasaray'ın ilerideki 20-25 senesini hiç bozmadan uygulayacağı, kişilere bağlı kalmayan sistemini kurmak için yola çıkıyoruz" dedi.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, "Galatasaray'ın ilerideki 20-25 senesini hiç bozmadan uygulayacağı, kişilere bağlı kalmayan sistemini kurmak için yola çıkıyoruz" dedi.

Galatasaray Spor Kulübü'nün seçimli genel kurulunda bin 541 oy alarak başkan seçilen Burak Elmas ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti. Başkan Elmas'a, Ankara Galatasaraylı Yönetici ve İş Adamları Derneği'nin üyeleri de eşlik etti. Anıtkabir Mozolesine çelenk bırakan Elmas, buradaki saygı duruşunun ardından Anıtkabir Şeref Defteri'ni imzaladı. Başkan Elmas ayrıca, Anıtkabir'e akın eden Galatasaray taraftarlarının da yoğun ilgisiyle karşılaştı. Taraftarlarla fotoğraf çektirdikten sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan Elmas, Anıtkabir'de olmaktan dolayı yaşadığı mutluluğu dile getirerek, "Fikirlerinden büyük ilham aldığımız ve Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'ün ziyaretine geldik. Bizim için ve kulübümüz için bu çok önemlidir. Kazanır kazanmaz hemen ilk hafta buraya gelip hem bize bıraktığı emanet için hem de Galatasarayımızın kendisine olan bağlılığının bir göstergesi olarak buraya yeni seçilen yönetim kurulu olarak gelmek istedik. Çok mutluyuz" değerlendirmesinde bulundu.

"HOCAMIZLA BU HAFTA ÜÇ GÖRÜŞME YAPTIK"

Futbol takımına yapılacak transferler hakkında sorulan bir soru üzerine Elmas, "Hocamızla bu hafta üç görüşme yaptık. Birçok konuyu konuştuk. Bizim bir futbol stratejimiz var. Gelecekte Galatasaray'ın futbol sistemini kurmak üzere. Zaten hocamızla bu konuda fikren mutabıktık. Detaylarını konuştuk. Şimdi hocamızla beraber bu sistemi uygulamaya koyup Galatasaray'ın ilerideki 20-25 senesini hiç bozmadan uygulayacağı, kişilere bağlı kalmayan sistemini kurmak için yola çıkıyoruz. Bu sistemi de uygulamak adına, uygulama parçasının bir planı olarak bu sene ve önümüzdeki senelerin transfer planını da hocamızla görüşmeye başladık. Bu süreç hızlı bir süreçtir. Bu süreci her gün hocamızla görüşerek, birçok opsiyonu değerlendirerek devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"GELDİĞİMİZDE KARŞILAŞTIĞIMIZ ÖNEMLİ SORUNLAR VAR"

UEFA'dan borçsuzluk yazısı alabilmek için yoğun bir mesai harcadıklarını kaydeden Elmas, "Geldiğimizde karşılaştığımız önemli sorunlar var. Onları çözmeye çalışıyoruz. Hem transfer yapabilmek için hem de UEFA'dan borçsuzluk yazısı alabilmek için çok ciddi büyük bir rakam var maalesef. Onu da önümüzdeki günlerde halledeceğiz. Ondan sonra da hem PSV maçına hem de önümüzdeki senenin sezonuna hızlı bir şekilde hazırlanacağız" ifadelerini kullandı.

"Sorunları çözmenin Galatasaray'ın geleceği ve birleşmesi için daha uygun olacağını düşünüyoruz"

Galatasaray'ın mali tablosunun beklenildiği gibi gelip gelmediği üzerine sorulan soruya Elmas, "Onunla ilgili yorum yapmak istemem, çünkü biz buraya şikayet etmeye değil, çözüm üretmeye geldik. Biz Galatasaray'ı birleştirmek istiyoruz. Şimdi burada şikayet edip insanları kırmaktan ziyade sorunları tespit edip, sorunları çözmenin Galatasaray'ın geleceği ve birleşmesi için daha uygun olacağını düşünüyoruz" cevabını verdi.

(Ali Nargüner - Yunus Özkan/İHA)

Galatasaray Başkanı Elmas ve yönetim kurulu Anıtkabir'de
Galatasaray Başkanı Elmas ve yönetim kurulu Anıtkabir'de
Galatasaray Başkanı Elmas ve yönetim kurulu Anıtkabir'de
Galatasaray Başkanı Elmas ve yönetim kurulu Anıtkabir'de
Galatasaray Başkanı Elmas ve yönetim kurulu Anıtkabir'de
Galatasaray Başkanı Elmas ve yönetim kurulu Anıtkabir'de
Galatasaray Başkanı Elmas ve yönetim kurulu Anıtkabir'de
Galatasaray Başkanı Elmas ve yönetim kurulu Anıtkabir'de

Burak Elmas, Galatasaray, Anıtkabir, Ankara, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Galatasaray Başkanı Elmas ve yönetim kurulu Anıtkabir'de - Son Dakika Spor


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