Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: "Ali Koç'un açıklamalarını dinlediğimde, derbideki hakemi... - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: 'Ali Koç'un açıklamalarını dinlediğimde, derbideki hakemi... - Son Dakika Spor

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: "Ali Koç'un açıklamalarını dinlediğimde, derbideki hakemi...

6 saat önce

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: "Ali Koç'un açıklamalarını dinlediğimde, derbideki hakemi etkileyerek maçı kazanma algısı oluşturmaya çalıştığını anladım"

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz:

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: " Ali Koç'un açıklamalarını dinlediğimde, derbideki hakemi etkileyerek maçı kazanma algısı oluşturmaya çalıştığını anladım" - İSTANBUL

Mustafa Cengiz, Galatasaray, Ali Koç, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 02:32 Kaynak: İHA
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