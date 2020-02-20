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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: "Ali Koç'un açıklamalarını dinlediğimde, derbideki hakemi...
6 saat önce
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: "Ali Koç'un açıklamalarını dinlediğimde, derbideki hakemi etkileyerek maçı kazanma algısı oluşturmaya çalıştığını anladım"
Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 02:32 Kaynak: İHA
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: " Ali Koç'un açıklamalarını dinlediğimde, derbideki hakemi etkileyerek maçı kazanma algısı oluşturmaya çalıştığını anladım" - İSTANBUL
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