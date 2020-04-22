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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, amatör sporların birçoğunu Türkiye'ye getiren ilk kulüp...
6 saat önce
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, amatör sporların birçoğunu Türkiye'ye getiren ilk kulüp olduklarını ifade ederek, "Biz bununla daima övünüyoruz.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, amatör sporların birçoğunu Türkiye'ye getiren ilk kulüp olduklarını ifade ederek, "Biz bununla daima övünüyoruz. Biz asla amatör şubeleri kapatmak gibi bir şeyi düşünmedik. Amatörlerle ilgili biz gerçekçi planlamalar yapıyoruz" dedi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 03:09 Kaynak: İHA
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