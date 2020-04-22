Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, amatör sporların birçoğunu Türkiye'ye getiren ilk kulüp olduklarını ifade ederek, "Biz bununla daima övünüyoruz. Biz asla amatör şubeleri kapatmak gibi bir şeyi düşünmedik. Amatörlerle ilgili biz gerçekçi planlamalar yapıyoruz" dedi. - İSTANBUL