Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "Aslan gibi sponsor" ismiyle bağış kampanyası başlattı - Son Dakika

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "Aslan gibi sponsor" ismiyle bağış kampanyası başlattı

20.01.2021 16:43
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz,

Galatasaray Kulbüü Başkanı Mustafa Cengiz kulüp televizyonunda açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılı kulübün "Aslan gibi sponsor" ismiyle bağış kampanyası başlattığını duyuran Cengiz, ilk olarak kendisinin 500 bin TL ile kampanyaya dahil olduğunu belirtti.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz kulüp televizyonuna yaptığı açıklamada, kulübün son 6 ayda yaptığı 209 milyon TL'lik zarara vurgu yaptı ve "Aslan gibi sponsor" başlığıyla sarı-kırmızılı kulübün bağış kampanyası başlattığını duyurdu.

Kendisinin ve Abdurrahim Albayrak'ın bu kampanyaya 500'er bin TL ile katıldığını söyleyen Cengiz, bir SMS bedelinin 100 TL olacağını duyurarak sarı-kırmızılı taraftarlardan destek istedi.

Mustafa Cengiz'in açıklamaları şu şekilde;

Bana haksız saldırılıyor. Gece bir hastagh gördüm, "Aslan sponsoruna hazır" diye. Taraftar bir topik açmış, bunun aslı Galatasaray'a maddi destek. Müthiş duygulandım. Yorumları okudum. Genel olarak taraftarımızın kulübe, maddi duruma sahip çıkmaya çalıştığını gördüm. Aynı anda 209 Milyon TL zarar bildirdik. Biz çok ciddi denetime tabiyiz. Bu 6 aylık zarar.

"UEFA'YA SÜREKLİ ANLATIYORUZ"

Pandemiden ötürü herkeste çekinme başladı. Gelirler düştü. Giderlerimiz kur farkından yüzde 60 arttı. 70 Milyon TL'lik artıdan, 209 Milyon TL'lik eksiyle geldik. Bu limitlerimizi sıkıntıya sokacak. UEFA ile sürekli görüşüyoruz, durumu anlatıyoruz.

"ASLAN GİBİ SPONSOR"

Taraftarımıza çok teşekkür ederim, "Aslan gibi sponsor" hastag başlığı çok güzeldi. euro ve TL hesap numaraları açıklanacak. Bağış için açıklayacağız. Socios var. Ayrıca SMS de açıklayacağız. 5 TL değil, en az 100 TL olacak. 5 TL verenler dua etsin, onların duası da bizi kaldırır.

"İLK OLARAK BEN 500 BİN BAĞIŞLIYORUM"

Galatasaray için her zaman hayır duası beklerim. Biz Galatasaray için varız. Çok duygulandım. Bunu buradan ilan edeyim. 1 Milyar TL'lik bağış kampanyasıyla ilgili izni geçen sene aldık, Nisan ayında bitiyor. Herkesten önce bu izni aldık. Biz bu izni kullanmadık. Kendi yağımızla kavrulduk. İlk destek olarak ben 500 bin TL bağışlıyorum. Değerleri taraftarlarımızı, izinleri olursa sitemizde yayınlayacağız.

Abdurrahim Albayrak da 500 Bin TL bağışlıyor. Ağaların eli tutulmaz.

"ULAŞ BAYRAM'I ŞEHİT VERDİK"

Taraftar gruplarımız destek olmuşlar. UltrAslan da var. Sağ olsunlar. Ulaş Bayram rahmetli oldu, İzmir depremine yardım için gitti. Orada virüsü kaptı. Orada 20 tane ultrAslan üyemiz virüs kaptı. Ulaş'ı şehit verdik, işin aslı bu. UltrAslan'a da çatarken dikkatli olalım. Ben de çatıyorum onlara ama haksızlık yapmayalım. Bunları görmek insanları mutlu ediyor. Bu stat rengarenk süsleniyor, bunu kim yapıyor. İşini, gücünü bırakıp geliyor. Bundan para olan yok. Herkes hata yapabilir. Ben de pot kırmakta ünlüyüm. Sanırım şimdiye kadar kırmadım sanırım.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Aslan gibi sponsor ismiyle bağış kampanyası başlattı

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Son Dakika Spor Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, 'Aslan gibi sponsor' ismiyle bağış kampanyası başlattı - Son Dakika Spor


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